Una nova missa recordarà divendres les víctimes veneçolanes després que no ‘prosperés’ l’homenatge previst

Les mostres de condolença des del Principat envers la catàstrofe natural que ha ocorregut a Veneçuela, i que han sacsejat especialment les zones de la Guaira i el centre de Caracas, deixant un balanç oficial fins ara de més de 1.450 morts i un centenar menys de ferits, no han parat de succeir-se. Ho vèiem replicat fa uns dies per part del Ministeri d’Afers Exteriors amb les paraules de suport de la seva titular, Imma Tor, qui també va detallar que l’Estat no tenia constància de que hi hagués cap nacional o resident afectat pels terratrèmols. Tot i això, sí que s’ha arribat a corroborar des de l’Associació de Residents i Empatitzants de Veneçuela al Principat d’Andorra (AREVPA) que una resident de llarga durada de la parròquia laurediana ha perdut a cinc familiars.
Una informació que avui ha tornat a confirmar per a aquest mitjà el president de l’entitat esmentada, Reinaldo Márquez, qui ha concretat que la missa memorial que havia estimat celebrar el Comú de Sant Julià de Lòria al seu honor «no s’ha produït en no trobar-se una data, ni arribar-li la informació pertinent a l’afectada». Un malentès que ha arribat al cor d’un grup de la Confraria de Fàtima de Portugal, la qual ha decidit organitzar una altra missa aquest divendres, 10 de juliol, a les 19.30 hores a l’Església de Sant Esteve, la qual han compartit i difós des d’AREVPA. Aquesta estarà presidida pel copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Tots els materials i subministraments mèdics que es recullen s’envien a un centre logístic de Barcelona abans de distribuir-los a Veneçuela i «a través de canals fiables»
Un altre clam que ha volgut reivindicar Márquez ha estat el de no deixar de banda la campanya de donació i recaptació de fons econòmic i de productes de necessitat bàsics que ha posat en marxa l’associació des de fa una setmana, el qual està ubicat a la farmàcia Guitart de la capital i que «s’estendrà una setmana més». Sobre això, el portaveu de l’AREVPA ha precisat que tots els materials i subministraments mèdics que es recullen s‘envien a un centre logístic de Barcelona abans de distribuir-los a Veneçuela i «a través de canals fiables», ja que també ha deixat caure la dificultat que hi ha amb el Govern del país citat per rebre’ls.
En aquest sentit, Márquez ha precisat que, en aquesta nova fase, l’objectiu ja no és únicament donar resposta a l’emergència immediata, sinó ajudar les famílies quan disminueixi l’impacte inicial de la tragèdia. «Pensem en el que passarà ara, en les famílies que han quedat sense casa o en els infants que han hagut de ser traslladats a centres d’acollida. La nostra aportació serà per a aquesta etapa del després», ha remarcat, destacant que, pel que fa a les aportacions econòmiques, s’ha optat per canals directes cap a persones de confiança que treballen sobre el terreny, per tal que l’ajuda arribi «d’una manera més directa» a les zones afectades.
«Pensem en el que passarà ara, en les famílies que han quedat sense casa o en els infants que han hagut de ser traslladats a centres d’acollida» – Reinaldo Márquez
Tanmateix, i tot i que encara no hi ha un balanç quantitatiu de les donacions recollides, el portaveu sí que ha assegurat que l’entitat ha pogut constatar «bastanta aportació per part de la ciutadania», motiu pel qual s’ha decidit allargar la campanya uns dies més. D’altra banda, Márquez ha confirmat que, més enllà de la resident que ha perdut cinc familiars, l’associació no té constància d’altres residents afectats directament per la tragèdia, tot i que sí que hi ha persones amb familiars o amics desapareguts. També ha explicat que un resident andorrà es trobava a Veneçuela quan es van produir els terratrèmols, però que va poder tornar sense haver resultat ferit.
Finalment, Márquez ha explicat que la reunió mantinguda recentment per part de l’AREVPA amb l’Orde de Malta també ha servit per començar a explorar possibles vies de col·laboració amb la campanya solidària. En aquest sentit, ha detallat que l’objectiu és «veure si ens poden ajudar, no amb una aportació econòmica, sinó per traslladar el material que recollim«, ha explicat, tot puntualitzant que aquesta possibilitat «s’està estudiant» i que, de moment, encara no s’ha concretat cap actuació.