Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les temperatures es mantenen altes. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Meteorologia

El país viu una nit excepcionalment càlida amb temperatures que en nombrosos punts no baixen dels 20 °C

L'episodi més destacat s'ha registrat a Coll de Pal, situat a 2.280 metres d'altitud, on s'ha produït una nit tropical sense baixar justament d'aquests 20 °C

El país ha viscut una nit excepcionalment càlida aquest dijous amb temperatures que en nombrosos punts del país no han baixat dels 20 °C. Segons ha informat el Servei Meteorològic, l’episodi més destacat s’ha registrat a Coll de Pal, situat a 2.280 metres d’altitud, on s’ha produït una nit tropical, pel qual la temperatura mínima no ha baixat dels 20 °C.

Es tracta d’un registre poc habitual per aquesta altitud i que arriba després que aquest dijous el mateix indret assolís una temperatura màxima de 30 °C. Les altes temperatures, tant durant el dia com durant la nit, s’emmarquen dins l’episodi de calor que afecta el Principat i bona part del sud d’Europa.

Protecció Civil activa una prealerta per perill d’incendi molt alt a la zona centre i sud per altes temperatures

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La capital manté finalment el dispositiu habitual per l’FM i apel·la al «seny» després dels incidents d’Escaldes
Bombers d’Andorra i la Generalitat donen per finalitzades les tasques i l’incendi d’Os de Civís queda extingit
El PS rep amb «esperança, però també amb prudència», l’anunci sobre la despenalització de l’avortament

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Cos de Policia iniciarà aquest dissabte una nova campanya per prevenir atropellaments i conductes de risc
  • Societat
Treball a Andorra la Vella per millorar la senyalització a la via pública: on s’han d’instal·lar i el disseny que han de tenir
  • Parròquies, Societat
L’antic aparcament dels Pouets encabirà uns 500 trasters i una cinquantena de locals per a assaig de grups de música
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital manté finalment el dispositiu habitual per l’FM i apel·la al «seny» després dels incidents d’Escaldes
  • Parròquies, Societat
L’antic aparcament dels Pouets encabirà uns 500 trasters i una cinquantena de locals per a assaig de grups de música
  • Parròquies
La inauguració del tram del passeig del riu finalitza les tasques de canalització entre Escaldes i Andorra la Vella
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu