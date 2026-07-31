El país viu una nit excepcionalment càlida amb temperatures que en nombrosos punts no baixen dels 20 °C

El país ha viscut una nit excepcionalment càlida aquest dijous amb temperatures que en nombrosos punts del país no han baixat dels 20 °C. Segons ha informat el Servei Meteorològic, l’episodi més destacat s’ha registrat a Coll de Pal, situat a 2.280 metres d’altitud, on s’ha produït una nit tropical, pel qual la temperatura mínima no ha baixat dels 20 °C.
Es tracta d’un registre poc habitual per aquesta altitud i que arriba després que aquest dijous el mateix indret assolís una temperatura màxima de 30 °C. Les altes temperatures, tant durant el dia com durant la nit, s’emmarquen dins l’episodi de calor que afecta el Principat i bona part del sud d’Europa.