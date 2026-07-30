L’antic aparcament dels Pouets encabirà uns 500 trasters i una cinquantena de locals per a assaig de grups de música

L’antic aparcament dels Pouets encabirà trasters i 50 locals per a assaig de grups de música. Aquest és el projecte que ha guanyat la concessió que havia convocat el comú i que anirà a càrrec de l’empresa Bluebox. La concessió tindrà una durada de 50 anys i també preveu la cessió d’una paret de 25 metres a la corporació comunal que en el futur podria encabir un rocòdrom.
Tal com ha explicat el cònsol major, Sergi González, ara l’empresa concessionària disposa d’un termini de sis mesos per fer el projecte i es calcula que les obres puguin estar enllestides en un any i mig. Amb la qual cosa, a comptar del setembre s’obrirà un període de dos anys perquè els projecte als Pouets estigui enllestit. L’empresa invertirà a habilitar l’espai 2,7 milions, destinats a fer més de 50 locals d’assaig musicals i els espais d’emmagatzematge, dels quals es preveuen entre 500 i 700. En una segona fase, es faria la cessió de la paret al comú perquè s’hi pogués fer un rocòdrom. La corporació comunal percebrà un cànon mínim anual de 50.000 euros i un màxim de 100.000 en funció de l’ocupació dels espais.
El mandatari ha recordat que es va fer un concurs de concessió i que va quedar desert, la qual cosa va ser «un gerro d’aigua freda». Però, ha reivindicat que «lluny» de considerar això com un «punt final», es va voler saber les causes per les quals les empreses no s’havien presentat i es va revisar, posteriorment d’aquestes consultes, el concurs, el qual es va tornar a convocar al març amb «millores».
L’empresa concessionària disposa d’un termini de sis mesos per fer el projecte i es calcula que les obres puguin estar enllestides en un any i mig
Amb tot, González ha reivindicat que el que es buscava és que fos un projecte «viable, sostenible i que aporti un benefici real a la ciutadania» i creu que la concessió a la qual s’ha arribat ho és. En aquest sentit, per exemple, ha manifestat que hi ha una necessitat d’espais d’emmagatzematge i que es dona resposta a la demanda dels grups musicals de tenir llocs on assajar.
Quant al fet de les garanties perquè el projecte sigui viable tenint en compte els fracassos anteriors, el cònsol major ha manifestat que ells hi han posat «tota la voluntat». En cas que no funcionés, hi ha una clàusula que l’empresa pot rescindir el contracte i el comú hauria d’assumir «alguna part d’amortització». Però ha volgut incidir en el fet que estan «molt il·lusionats» i que és un projecte «molt consolidat amb gent que porta més de 20 anys en aquest sector».
Per la seva part, des de l’oposició, el conseller David Astrié ha posat en relleu que, malgrat els fracassos anteriors, donen «un vot de confiança a la majoria» tot i tenir les seves «reserves» més que res perquè es tracta d»‘un edifici que no és fàcil». «Desitgem de tot cor que funcioni aquesta nova concessió de trasters perquè, al final, és un servei que tindran tots els ciutadans d’Andorra la Vella i del país, perquè no tan sols a Andorra la Vella podran acollir-se amb aquest servei», ha destacat Astrié. El conseller ha recordat que la corporació anterior va fer un estudi del potencial fotovoltaic de la coberta «que realment és una oportunitat excel·lent per invertir en plaques solars fotovoltaiques en aquesta coberta i, per tant, hem instat a la majoria d’integrar aquest projecte de coberta fotovoltaica en el projecte de concessió», informa l’ANA.