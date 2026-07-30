La inauguració del tram del passeig del riu finalitza les tasques de canalització entre Escaldes i Andorra la Vella

Ja s’ha inaugurat el nou tram del passeig del riu Valira. Aquesta actuació, fruit de la col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i Govern, s’adjunta amb la recent construcció de la voravia de l’avinguda Salou que connecta l’Estadi Comunal amb els Serradells. Amb la finalització de la construcció d’aquest passeig, d’uns 150 metres de recorregut, també es posa punt final a la canalització del riu, tal com ha afirmat el ministre de Territori i Urbanisme Raül Ferré: «Era l’últim tram que faltava per canalitzar en aquest sector, davant de l’Estadi Nacional. Aprofitant la construcció del passeig, també s’ha canalitzat el riu, la qual cosa significa que ara queda completament canalitzat des de la parròquia d’Escaldes-Engordany fins a la parròquia d’Andorra la Vella«.
Addicionalment, ha afegit que també s’han fet treballs a l’interior del riu per mantenir el medi natural i aquàtic, afavorint d’aquesta manera la presència de truites de riu. D’altra banda, el president de la Federació de Caça i Pesca (FACIP) Josep Maria Cabanes ha celebrat la incorporació d’unes escales per accedir al riu i ha agraït les millores que s’han fet per fomentar la població de peixos i la pesca.
«Aquest tipus d’infraestructures ja no s’han de concebre només per resoldre problemes, també han de servir per crear oportunitats i millorar la qualitat de vida» – Xavier Espot
Aquesta obra, juntament amb altres que s’han fet a la parròquia, responen a la voluntat de connectar els espais esportius i millorar la connexió entre barris, tal com ha declarat el cònsol major de la capital, Sergi González. «Poder connectar aquestes dues bandes crec que ens ajudarà molt a reforçar la connexió entre barris, entre equipaments esportius, i a donar encara més vida a aquest passeig«, ha assenyalat.
La construcció del passeig ha suposat un cost aproximat de poc més d’un milió d’euros. Segons ha assenyalat el cap de Govern, Xavier Espot, el Govern ha assumit el 86% de la inversió, uns 900.000 euros, mentre que el Comú d’Andorra la Vella ha aportat aproximadament uns 140.000 euros. Tanmateix, durant el seu discurs, Espot ha celebrat el final d’aquest projecte: «Culminem un projecte llargament esperat, perquè tanquem definitivament la canalització del marge dret del riu Valira a l’altura dels nuclis urbans d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany». Ha destacat, a més, l’objectiu d’aportar seguretat i una millor qualitat de vida: «Aquest tipus d’infraestructures ja no s’han de concebre només per resoldre problemes, també han de servir per crear oportunitats, millorar la qualitat de vida«.
Finalment, tant González com Espot han volgut remarcar l’estreta col·laboració. «Aquesta obra també exemplifica, una vegada més, tal com ja vam evidenciar amb la inauguració de la nova plaça dels Bombers i de la nova botiga d’Andorra Telecom, la col·laboració estreta i fructífera entre el Govern i el Comú d’Andorra la Vella«, ha destacat el cap de l’Executiu.