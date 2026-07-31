Treball a Andorra la Vella per millorar la senyalització a la via pública: on s’han d’instal·lar i el disseny que han de tenir

Andorra la Vella té més de 300 senyalitzacions diferents. Per aquest motiu, el comú està decidit a millorar-ho. En un primer moment es farà una anàlisi que ofereixi una visió de quins senyals hi ha, si la informació que contenen està actualitzada, si és correcta i fins i tot si la seva ubicació dificulta la mobilitat de les persones. Aquesta feina la durà a terme una empresa que percebrà 15.000 euros.
Tal com va explicar el cònsol major de la parròquia, Sergi González, durant la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous a preguntes de l’oposició, la voluntat és primer tenir «una visió» general de l’estat d’aquesta senyalització i posteriorment traçar un pla director que estableixi com ha de ser. En aquest sentit, aquest pla hauria d’incidir en qüestions com on s’ha d’instal·lar i el disseny que han de tenir els senyals.
Des de l’oposició es va demanar poder prendre part en aquest treball al voltant dels senyals, especialment per a la seva ubicació, ja que el conseller David Astrié va incidir que cal que estiguin ben ubicats precisament per no dificultar la mobilitat dels vianants, informa l’ANA.