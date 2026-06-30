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  • Una imatge de la campanya d'emergència activada per l'Unicef. | Unicef
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Crida a la solidaritat

Unicef Andorra manté la campanya d’emergència per Veneçuela davant l’agreujament de la crisi humanitària

L'ONG recorda que 1,8 milions de persones necessiten assistència després dels terratrèmols i que les donacions encara continuen obertes

Unicef Andorra manté activa la campanya d’emergència per donar resposta a la situació que viu Veneçuela sis dies després dels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que van sacsejar la costa nord-central del país. Segons les darreres estimacions de l’ONG, 1,8 milions de persones necessiten assistència humanitària, entre les quals 680.000 infants, una xifra que podria augmentar a mesura que avancin les avaluacions dels danys. A més, les autoritats veneçolanes han confirmat fins ara 1.450 víctimes mortals, 3.150 persones ferides i milers de desapareguts, mentre els equips d’emergència continuen amb les tasques de recerca i rescat.

Els terratrèmols també han provocat greus afectacions a les infraestructures bàsiques. Segons Unicef, almenys vuit hospitals han resultat danyats, entre els quals l’hospital infantil J.M. de los Ríos de Caracas, fet que dificulta l’atenció sanitària a infants i dones embarassades. Al Districte Capital, 432 escoles han patit desperfectes i moltes de les que es mantenen operatives s’han habilitat com a refugis temporals per a les famílies desplaçades. A aquesta situació s’hi sumen els talls de subministrament elèctric, d’aigua i de telecomunicacions, així com les més de 430 rèpliques registrades des del primer sisme.

Almenys vuit hospitals han resultat danyats, entre els quals l’hospital infantil J.M. de los Ríos de Caracas, fet que dificulta l’atenció sanitària a infants i dones embarassades

Per fer front a aquesta emergència, s’ha reforçat la seva presència al país amb nous equips. Les actuacions se centren en la protecció de la infància, el suport psicosocial, l’accés a aigua potable i sanejament, l’assistència sanitària i nutricional, així com la creació d’espais segurs i d’aprenentatge temporal. A més, Unicef calcula que caldran 52 milions de dòlars per donar resposta a l’emergència, una necessitat que s’afegeix al Pla d’Acció Humanitària per a Veneçuela del 2026, el qual, abans dels terratrèmols, disposava del 35% del finançament necessari. Davant d’aquest escenari, es recorda que les aportacions econòmiques es poden continuar fent a través dels comptes bancaris habilitats o mitjançant el BIZUM 07293, a l’opció ‘Donar a una ONG’.

Unicef Andorra activa una campanya d’emergència per donar suport als afectats pels terratrèmols de Veneçuela

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