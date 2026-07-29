Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els cònsols canillencs amb els representants dels propietaris. | Comú de Canillo
Pol Forcada Quevedo
Fi al fulletó

Canillo formalitza els acords de disponibilitat dels terrenys necessaris per impulsar el telefèric de l’Armiana

Aquests inclouen les compravendes amb Casa Fontana, Casa Toni i Casa Enreulat, així com un conveni de cessió anticipada amb Piros, SL

El Comú de Canillo ha formalitzat els convenis que li permetran disposar d’una part dels terrenys necessaris per desenvolupar el projecte del futur telefèric entre Canillo i l’Armiana. La signatura dels acords, han esmentat en un comunicat, representa un nou pas en el desenvolupament d’aquest sector i ha de facilitar l’execució de les actuacions previstes en aquest àmbit.

Els convenis inclouen les compravendes amb Casa Fontana, Casa Toni i Casa Enreulat, així com un conveni de cessió anticipada amb Piros, SL. A més, la corporació canillenca preveu formalitzar pròximament un conveni de sobrevol amb els representants de Cal Branqueta. Segons citen, aquests instruments jurídics garanteixen la disponibilitat dels terrenys imprescindibles per tirar endavant el projecte.

La corporació canillenca preveu formalitzar pròximament un conveni de sobrevol amb els representants de Cal Branqueta

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha qualificat la signatura de «fita molt important per al futur» de la parròquia, i ha agraït la predisposició dels propietaris que han participat. «Sense la seva col·laboració no seria possible fer avançar un projecte estratègic com el de l’Armiana», ha asserit.

El mandatari també ha destacat que els acords són fruit del diàleg mantingut amb els propietaris i que aporten «seguretat jurídica» a totes les parts. En relació amb això, ha assegurat que permeten començar a materialitzar una actuació que, segons ha remarcat, ha de contribuir al desenvolupament de la parròquia durant els pròxims anys.

Canillo no descarta l’expropiació per fer viable el telefèric de l’Armiana si les negociacions continuen encallades

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Salut crearà una tarifa específica per a la primera visita mèdica i apujarà fins als 31 euros la dels metges de capçalera
Els Bombers d’Andorra i els de Catalunya treballen des d’aquest migdia per extingir un incendi a Os de Civís
Molné confia que les càmeres corporals dels agents de circulació es puguin utilitzar ja aquest mateix 2026

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Govern reserva 190.000 euros per incorporar edificis al parc públic amb ofertes negociades amb propietaris
  • Societat
Les infermeres i els infermers amplien competències i podran prescriure material mèdic de forma autònoma
  • Parròquies, Societat
Govern aprova una prova pilot amb 70 pacients a la capital per avançar amb els pacients crònics complexos
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Canillo formalitza els acords de disponibilitat dels terrenys necessaris per impulsar el telefèric de l’Armiana
  • Parròquies, Societat
Govern aprova una prova pilot amb 70 pacients a la capital per avançar amb els pacients crònics complexos
  • Empresa, Parròquies
Andorra Telecom certifica el seu futur en la consulta i gestió de tràmits i cedeix una plaça pel goig públic
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu