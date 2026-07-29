Canillo formalitza els acords de disponibilitat dels terrenys necessaris per impulsar el telefèric de l’Armiana

El Comú de Canillo ha formalitzat els convenis que li permetran disposar d’una part dels terrenys necessaris per desenvolupar el projecte del futur telefèric entre Canillo i l’Armiana. La signatura dels acords, han esmentat en un comunicat, representa un nou pas en el desenvolupament d’aquest sector i ha de facilitar l’execució de les actuacions previstes en aquest àmbit.
Els convenis inclouen les compravendes amb Casa Fontana, Casa Toni i Casa Enreulat, així com un conveni de cessió anticipada amb Piros, SL. A més, la corporació canillenca preveu formalitzar pròximament un conveni de sobrevol amb els representants de Cal Branqueta. Segons citen, aquests instruments jurídics garanteixen la disponibilitat dels terrenys imprescindibles per tirar endavant el projecte.
La corporació canillenca preveu formalitzar pròximament un conveni de sobrevol amb els representants de Cal Branqueta
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha qualificat la signatura de «fita molt important per al futur» de la parròquia, i ha agraït la predisposició dels propietaris que han participat. «Sense la seva col·laboració no seria possible fer avançar un projecte estratègic com el de l’Armiana», ha asserit.
El mandatari també ha destacat que els acords són fruit del diàleg mantingut amb els propietaris i que aporten «seguretat jurídica» a totes les parts. En relació amb això, ha assegurat que permeten començar a materialitzar una actuació que, segons ha remarcat, ha de contribuir al desenvolupament de la parròquia durant els pròxims anys.