El PS rep amb «esperança, però també amb prudència», l’anunci sobre la despenalització de l’avortament

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha valorat amb «esperança, però també amb prudència», l’anunci del cap de Govern, Xavier Espot, de presentar al setembre una proposta de modificació del Codi Penal per avançar en la despenalització de l’avortament. La formació considera positiu qualsevol pas que acosti Andorra a aquest objectiu, però remarca que no farà una valoració política ni jurídica fins que es conegui el contingut concret del text que impulsi l’Executiu.
En un comunicat, els socialdemòcrates també lamenten haver conegut una qüestió que qualifiquen de «transcendència» a través dels mitjans de comunicació i no per la via institucional. Segons esmenten, un debat d’aquesta rellevància per als drets de les dones i per al futur del país requereix «la màxima transparència» i un diàleg previ amb les forces parlamentàries.
La formació recorda, a més, que aquest mateix any ja va impulsar una proposta de modificació del Codi Penal per despenalitzar l’avortament, la qual va ser rebutjada per la majoria parlamentària amb l’argument que el Govern treballava en una iniciativa pròpia. Segons el PS, aquell debat hauria permès avançar abans en el reconeixement dels drets de les dones i lamenta que, després de diversos anuncis de l’Executiu en els darrers anys, la reforma encara no s’hagi materialitzat.
Per aquest motiu, els socialdemòcrates insisteixen que analitzaran la proposta «amb responsabilitat i esperit constructiu» quan el Govern la presenti. En darrer lloc, el partit reafirma el seu compromís de treballar perquè el Principat disposi d’una legislació que garanteixi plenament els drets sexuals i reproductius de les dones, amb seguretat jurídica i d’acord amb els estàndards internacionals de drets humans.