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Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Actuacions policials

El Cos de Policia iniciarà aquest dissabte una nova campanya per prevenir atropellaments i conductes de risc

Tindrà lloc entre l’1 i el 30 d’agost amb l'objectiu de reduir situacions de risc i fomentar un ús responsable i segur de la via pública

La Policia iniciarà, aquest dissabte, una nova campanya de seguretat viària orientada, en aquesta ocasió, a controlar possibles infraccions relacionades amb vianants, tant en zones urbanes com en vies interurbanes en què es desplacin persones a peu.

L’objectiu de la campanya, la qual tindrà lloc entre l’1 i el 30 d’agost, és reduir situacions de risc, prevenir atropellaments i fomentar un ús responsable i segur de la via pública. Així, durant tot el mes, es faran controls arreu del país per continuar conscienciant conductors i vianants de la importància de conèixer i respectar el Codi de la circulació per evitar imprudències i accidents.

La majoria dels atropellaments en què intervé el cos d’ordre es produeixen en passos de vianants, alguns dels quals amb conseqüències molt greus

Cal esmentar que la majoria dels atropellaments en què intervé el cos d’ordre es produeixen en passos de vianants, alguns dels quals amb conseqüències molt greus. Però també s’ha intervingut en accidents causats per la imprudència de transeünts. És per aquest motiu, i amb la finalitat de protegir els vianants, que aquesta nova campanya va dirigida, d’una banda, als conductors de tota classe de vehicles –incloent-hi bicicletes i vehicles de mobilitat personal– i, de l’altra, a les persones que es desplacen a peu.

La Policia recorda que un accident es pot produir en menys d’un segon i pot tenir conseqüències irreparables. És per això que, al llarg de l’any, posa en marxa diverses campanyes de seguretat viària enfocades a reduir la sinistralitat i evitar conductes de risc. En darrer lloc, el cos també recorda que la primera quinzena d’agost es continuaran fent controls emmarcats en la campanya d’estiu contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

El cos d’ordre arresta dos homes com a presumptes autors d’una violació a una menor que, a més, s’hauria gravat

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