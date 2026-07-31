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  • Bombers treballant a la zona de l'incendi. | Bombers d'Andorra
Pol Forcada Quevedo
Fi als treballs

Bombers d’Andorra i la Generalitat donen per finalitzades les tasques i l’incendi d’Os de Civís queda extingit

L’evolució favorable del foc, després d'haver-se declarat dimecres, i la vigilància posterior, han permès confirmar que ja no hi ha cap focus actiu

L’incendi d’Os de Civís, al pic de Salòria, ha estat declarat extingit aquest divendres a les 12.45 hores després que el Cos de Bombers d’Andorra i els Bombers de la Generalitat de Catalunya hagin acordat donar per finalitzades les tasques d’extinció. El foc, que es va declarar dimecres al migdia, havia estat controlat dijous després de més de 24 hores de treballs. L’evolució favorable de l’incendi i la vigilància posterior han permès confirmar que ja no hi ha cap focus actiu a la zona.

Un llamp va originar el foc

L’incendi es va declarar dimecres cap a les 13.32 hores en una zona de vegetació amb molt pendent i situada a més de 2.000 metres d’altitud, unes condicions que van dificultar les tasques dels serveis d’emergència. Durant la tarda, els Bombers de la Generalitat van intervenir amb líquid retardant, una actuació que va contribuir a estabilitzar les flames. Les autoritats van confirmar que l’incendi es va iniciar per causes naturals, concretament per un llamp que havia quedat latent i que posteriorment va provocar el foc.

El foc ha afectat una zona especialment sensible per la seva proximitat al Principat i per les altes temperatures registrades aquests dies. Des de l’inici de l’incendi, els efectius han treballat amb mitjans terrestres i aeris per contenir les flames i evitar que es poguessin estendre.

L’incendi queda controlat mentre els Bombers supervisen els punts calents abans de poder donar-lo per extingit

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