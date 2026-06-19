Una discussió de parella en un hotel d’Ordino acaba amb dos detinguts per una presumpta agressió mútua

La Policia ha detingut la matinada d’aquest divendres, en un hotel d’Ordino, un home de 51 anys i una dona de 37 anys, no resident, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Segons ha informat el cos, la parella s’hauria agredit mútuament en el transcurs d’una discussió, motiu pel qual ambdós van ser arrestats.
D’altra banda, els agents també han efectuat diverses detencions aquesta setmana relacionades amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. En total, quatre persones han estat arrestades per superar la taxa màxima permesa. Entre elles, hi ha un home no resident de 32 anys que circulava en direcció contrària i va donar una taxa d’alcoholèmia d’1,91 grams per litre de sang.
També es va detenir un conductor de 71 anys després de veure’s implicat en un accident amb danys materials en un aparcament d’Encamp, el qual va donar un resultat positiu d’1,79. A aquests arrestos s’hi sumen els d’un turista de 31 anys, amb una taxa de 2,33, i un home de 40 anys, qui conduïa amb una alcoholèmia d’1,44.
Pel que fa als delictes contra la salut pública, la Policia ha arrestat a la frontera del riu Runer dos homes i una dona, de 39, 37 i 31 anys, tots tres turistes, que accedien al país la matinada de dijous amb petites quantitats de substàncies estupefaents. Concretament, se’ls va intervenir 0,5 grams de cocaïna, 1,8 grams d’heroïna i 4,1 grams de tusi, respectivament.
Detinguda la conductora de l’atropellament d’Incles
Aquesta setmana també ha estat detinguda una dona de 29 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència greu, arran de l’atropellament d’un menor de deu anys dilluns a primera hora del matí a la CG2, a Incles. Segons la informació, la conductora circulava en sentit descendent quan va atropellar el nen mentre travessava un pas de vianants. La dona va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i drogues i respectava el límit de velocitat establert a la via. A conseqüència de l’accident, el menor va ser traslladat en helicòpter primer a l’hospital i posteriorment a un centre hospitalari de Barcelona.