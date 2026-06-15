[Amb vídeo] Un menor és traslladat en estat greu a Barcelona després de ser atropellat en un pas de vianants a Incles

Un menor d’edat ha estat traslladat aquest dijous en estat greu a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona després de ser atropellat a primera hora del matí a la zona d’Incles.
Segons ha informat la Policia, el menor ha estat envestit per un vehicle mentre es trobava a la zona d’un pas de vianants, concretament al punt quilomètric 15,8 de la carretera general 2 (CG-2).
A causa de la gravetat de les lesions, s’ha activat un helicòpter medicalitzat per efectuar el trasllat urgent del ferit fins al centre hospitalari barceloní. Fonts hospitalàries han confirmat que el menor es trobava en estat greu en el moment del trasllat.
Arran de l’accident, durant les primeres hores del matí s’han registrat retencions i cues de circulació a la zona, mentre els serveis d’emergència i els cossos de seguretat intervenien al lloc dels fets.
De moment, no han transcendit més detalls sobre l’estat de salut del menor ni sobre les circumstàncies exactes de l’atropellament.
-Pendent d’ampliació-