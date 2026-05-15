  • La ministra d'exteriors, Imma Tor, durant la 135a sessió del Comitè de Ministres del Consell d'Europa. | Govern d'Andorra
Voluntat internacional

Tor anuncia la voluntat del Principat d’adherir-se al mecanisme per jutjar el crim d’agressió contra Ucraïna

La ministra d’Afers Exteriors reafirma al Consell d’Europa el compromís andorrà amb la defensa dels drets humans i el dret internacional

Andorra ha participat en la 135a sessió del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, celebrada a Chișinău, a Moldàvia, en una trobada centrada en el suport europeu a Ucraïna i en els reptes que afronten actualment la democràcia i l’estat de dret al continent. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha intervingut davant dels representants dels 46 estats membres per reiterar el compromís del Principat amb el multilateralisme, la defensa dels drets humans i el respecte del dret internacional.

Durant la seva intervenció, Tor ha refermat el suport d’Andorra a Ucraïna i ha recordat la participació del país en el Registre de Danys per a Ucraïna des de la seva posada en marxa. També ha destacat que Andorra va ser un dels primers estats a signar el conveni destinat a crear la futura Comissió Internacional de Reclamacions.

La titular d’Afers Exteriors ha anunciat igualment la voluntat del Principat d’adherir-se a l’Acord parcial ampliat que impulsa el Comitè de Direcció del Tribunal Especial per al Crim d’Agressió contra Ucraïna, una iniciativa orientada a garantir mecanismes de responsabilitat pels crims comesos durant la guerra.

La ministra alerta sobre “les ingerències informatives externes que poden afectar els processos electorals i la democràcia europea”

En el marc dels debats sobre el futur democràtic europeu, Tor ha advertit sobre “especialment les ingerències i manipulacions informatives provinents de l’exterior que poden alterar els processos electorals”. Al mateix temps, ha expressat el suport d’Andorra a la proposta d’un Nou Pacte Democràtic per a Europa impulsada pel secretari general del Consell d’Europa per reforçar la resiliència democràtica dels estats membres.

La ministra també ha defensat la necessitat de mantenir un debat “franc i obert” sobre les migracions des d’una perspectiva basada en els drets humans i ha reiterat el suport andorrà a la independència i imparcialitat del Tribunal Europeu de Drets Humans. Durant la reunió ministerial també s’han abordat qüestions relacionades amb la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, les polítiques migratòries i la cooperació entre el Consell d’Europa i la Unió Europea.

Paral·lelament a la sessió, Imma Tor ha mantingut diverses trobades bilaterals amb representants de França, Suïssa, Espanya, Noruega, San Marino, Àustria, la República Txeca i Bèlgica amb l’objectiu de reforçar la cooperació i les relacions diplomàtiques.

El cap de Govern i la ministra d'Afers Exteriors es desplacen a Mònaco pels 30 anys de relacions diplomàtiques

Llegir
