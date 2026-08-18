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Pol Forcada Quevedo
Actuacions policials

El cos d’ordre investiga dos robatoris amb força succeïts aquesta matinada en un mateix edifici prop de Caldea

Un dels inquilins ha donat l'avís a les 03.30 hores gràcies a una de les càmeres de seguretat, i allà s'ha constatat un altre immoble forçat i regirat

La Policia està duent a terme la investigació de dos robatoris amb força que han succeït aquesta matinada en un mateix edifici d’Escaldes-Engordany, ubicat prop de Caldea, segons han confirmat a EL PERIÒDIC fonts del cos. En aquest sentit, un dels inquilins ha estat qui ha donat l’avís a la Policia entorn les 03.30 hores, gràcies a una de les càmeres de seguretat. Quan els agents han arribat, han constatat que un altre dels immobles també tenia el pany forçat i, igual que l’altre, estava «totalment regirat».

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