El cos d’ordre investiga dos robatoris amb força succeïts aquesta matinada en un mateix edifici prop de Caldea

La Policia està duent a terme la investigació de dos robatoris amb força que han succeït aquesta matinada en un mateix edifici d’Escaldes-Engordany, ubicat prop de Caldea, segons han confirmat a EL PERIÒDIC fonts del cos. En aquest sentit, un dels inquilins ha estat qui ha donat l’avís a la Policia entorn les 03.30 hores, gràcies a una de les càmeres de seguretat. Quan els agents han arribat, han constatat que un altre dels immobles també tenia el pany forçat i, igual que l’altre, estava «totalment regirat».