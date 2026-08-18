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  • Els tallers mecànics estan registrant aquest estiu un flux més intens de clients en comparació amb la resta de l’any. | Arxiu El Periòdic
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Flux més intens de clients

L’aire condicionat, els maneguets i els ventiladors concentren bona part de les reparacions als tallers aquest estiu

Els professionals detecten més revisions abans de les vacances i alerten de les peticions d’última hora: «La feina s’ajunta més i estem al límit»

Els tallers mecànics estan registrant aquest estiu un flux més intens de clients en comparació amb la resta de l’any, amb les reparacions relacionades amb l’aire condicionat, els maneguets i els ventiladors entre les més habituals. «Hem trobat molta gent que ha vingut a recarregar o reparar l’aire condicionat», han explicat des del Taller San Martín, mentre que des del Taller del Fener assenyalen que «últimament estem canviant i reparant molts maneguets i ventiladors». Val a dir que a aquestes intervencions se sumen també problemes electrònics i avaries relacionades amb el motor.

Tanmateix, i més enllà de les altes temperatures, l’estiu coincideix amb les vacances i els desplaçaments per carretera, fet que porta molts conductors a passar pel taller abans de marxar. Alguns establiments, però, apunten la poca antelació amb què arriben determinades peticions. «Hi ha un augment de gent que vol el cotxe revisat abans de marxar. Alguna vegada ens el porten amb només un o dos dies d’antelació. Ho volen tot al moment i a última hora», han indicat des de CR Motors Andorra.

«Alguna vegada ens porten el cotxe amb només un o dos dies d’antelació. Ho volen tot al moment i a última hora» – CR Motors Andorra

Aquesta concentració de revisions i reparacions en períodes curts provoca que una part important de la feina s’acumuli en determinades franges, especialment abans de les vacances. Des del Taller San Martín expliquen que el volum global no difereix gaire del d’altres estius, però sí la manera com es concentra: «Tenim més o menys els mateixos clients que altres anys, però la feina s’ajunta més i estem al límit».

Pel que fa a les bateries, les temperatures extremes també poden afectar-ne el funcionament, tot i que els professionals consultats apunten que el fred acostuma a ser més perjudicial que la calor. «Normalment, les bateries pateixen tant amb alta com amb baixa temperatura i es poden trencar, però pateixen més amb el fred», han explicat des del Taller del Fener. Una situació que també assenyalen des de CR Motors Andorra, en què apuntalen que «les bateries no acostumen a aguantar gaire amb el fred».

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