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  • El nou Projecte de llei de protecció i benestar dels animals preveu un enduriment de les sancions. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Canvis en la normativa

La nova llei de benestar animal incrementarà les sancions i serà «molt més dura» davant possibles infraccions

Casal admet que «podríem haver anat més enllà» en alguns aspectes, però defensa un text acordat amb ramaders, caçadors, protectores i comuns

El nou Projecte de llei de protecció i benestar dels animals, previst per presentar-se detalladament en la compareixença de demà dimecres, preveu un enduriment de les sancions per a les conductes que no respectin el benestar animal. «Anem a perseguir molt més els aspectes que no tenen en compte el benestar animal, incrementant sancions i sent molt més durs en aquests casos», ha expressat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en declaracions a aquesta casa.

Val a dir que la reforma va començar inicialment amb la voluntat d’introduir canvis concrets en la normativa actual, vigent des del 2016, però el treball posterior amb els diferents sectors implicats va acabar derivant en l’elaboració d’una nova llei. «Quan obres una modificació d’una llei, aquesta que era una modificació molt ràpida i molt senzilla, i la comences a treballar amb tots els actors implicats, t’adones que allò que només havies de polir en un petit article es transforma en fer una llei nova de dalt a baix», ha ponderat el titular de la cartera ministerial.

«Els temes de benestar animal han avançat molt en deu anys i calia posar-la al dia […] Potser podríem haver anat més enllà en algun aspecte en concret» – Guillem Casal

«Els temes de benestar animal han avançat molt en deu anys i calia posar-la al dia i, per tant, l’hem repensat», ha afegit Casal, qui també ha remarcat que, així i tot, la normativa vigent «estava molt ben feta» i va representar «un primer pas molt important» al país, tot i que calia anar adaptant-la a les noves necessitats. Així, el procés d’elaboració del text ha comptat amb la participació dels diferents actors del país relacionats amb l’àmbit de la fauna i el medi ambient, amb l’objectiu, doncs, de trobar un punt d’equilibri entre les diferents posicions.

En aquest sentit, Casal sí que ha reconegut que «potser podríem haver anat més enllà en algun aspecte en concret», tot i tornar a remarcar la necessitat d’assolir un text compatible amb les demandes dels sectors implicats. «Al final havíem de fer un text que fos compatible amb la Federació de Caça i Pesca, amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, amb les associacions protectores del medi natural, amb les associacions protectores dels animals domèstics, amb els comuns i amb la voluntat de l’Administració», ha enumerat el titular de Medi Ambient, tot afegint que «hem trobat un text equilibrat amb tots aquests actors».

«El Govern potser hauria anat tirant cap a algun altre lloc en algun aspecte, o alguna associació potser hauria volgut ser més contundent en alguna altra» – Guillem Casal

«El Govern potser hauria anat tirant cap a algun altre lloc en algun aspecte, o alguna associació potser hauria volgut ser més contundent en alguna altra, però hem hagut de trobar una cosa que quadrés entre tots», ha exposat Casal, tot admetent que les posicions individuals no sempre han coincidit durant l’elaboració de la normativa. Així i tot, el ministre ha exemplificat l’evolució de la normativa amb el propi canvi de denominació, ja que l’actual Llei de tinença i protecció dels animals donarà pas a la Llei de protecció i benestar dels animals.

«Només amb el títol ja es demostra un canvi significatiu de la llei», ha apuntat el ministre, incidint en el fet que «hi ha un canvi de filosofia i del que es persegueix, que és el benestar dels animals». Cal remarcar, però, que els detalls concrets de les noves disposicions, així com l’abast de l’enduriment del règim sancionador, es donaran a conèixer en la compareixença prevista per a aquest dimecres, quan el mateix Casal presentarà el contingut del projecte de llei.

El nou Projecte de llei de benestar animal veurà la llum la setmana vinent després de l’aprovació del text

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