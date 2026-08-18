Una placa immortalitza la fita de la Colla Vella i els Castellers d’Andorra en una diada castellera per a la història

El Comú d’Andorra la Vella ha inauguray una placa en honor de l‘actuació conjunta entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers d’Andorra durant la diada castellera celebrada a la Festa Major de la parròquia de l’any 2025. En aquella edició, concretament el dia 2 d’agost, les dues colles van aconseguir carregar i descarregar quatre castells d’enorme complexitat, en el que es considera l’actuació castellera més gran feta fora de Catalunya, tal com ha declarat l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré: «Ha sigut l’actuació més important que s’ha fet en aquesta plaça, descarregant el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8 i el pilar de 6. Una magnífica actuació».
Segons el cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, aquesta ja és la segona placa que commemora les actuacions d’ambdues colles, ja que la primera es va instal·lar el 2019, any en què «vam tenir l’honor de descobrir aquesta placa i fer d’aquesta plaça una plaça castellera. Com a cònsol, i a molts consellers i ciutadans, se’ns va posar la pell de gallina quan vam veure aquell 4 de 9 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls».
«Poder venir aquí a Andorra, poder fer el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8 i el 4 de 6, que és la millor actuació que s’ha fet mai fora de Catalunya, ens omple d’orgull» – Xavier Pons
«Ens vam plantejar com un repte poder venir molta gent amb la idea, precisament, de fer bons castells», ha declarat el president de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Xavier Pons, assenyalant la dificultat de desplaçar una colla nombrosa cap al Principat. Addicionalment, ha expressat la seva satisfacció davant la fita assolida: «Poder venir aquí a Andorra, poder fer el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8 i el 4 de 6, que és la millor actuació que s’ha fet mai fora de Catalunya, ens omple d’orgull«. Per la seva banda, el cap de colla dels Castellers d’Andorra, Pere Baró, ha valorat el fet de poder compartir actuacions amb altres colles, fet que considera «una gran oportunitat» i «una experiència molt gran».
Finalment, tant González com Farré han destacat la llarga i estreta relació que hi ha entre la parròquia i la ciutat catalana des de fa gairebé 60 anys i plantegen una possible celebració conjunta per commemorar el seu vincle cultural i tradicional. «Pels 50 anys es va celebrar també un acte institucional aquí i un acte institucional a Valls. I ara ja parlarem de què farem per aquest 60è aniversari» i «Andorra la Vella té un agermanament amb Valls des de fa quasi 60 anys, en què la cultura i les tradicions es fan valdre«, han afirmat l’alcaldessa i el cònsol, respectivament.