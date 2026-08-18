L’Executiu rep un parell de candidatures per incorporar habitatges al parc públic de lloguer a preu assequible

El Govern ha rebut dues candidatures en el marc de la convocatòria del programa d’arrendament d’immobles destinat a incorporar habitatges al parc públic de lloguer a preu assequible. Les dues propostes, esmenten, s’han presentat dins del termini establert i ara seran objecte d’anàlisi i valoració. Una vegada analitzades, s’informarà les persones propietàries sobre la seva admissió o no i, en cas que la valoració sigui favorable, es procedirà a la taxació dels immobles corresponents, d’acord amb el procediment previst.
La convocatòria forma part de l’estratègia de l’Executiu per ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer assequible mitjançant l’arrendament d’immobles ja existents. El concurs, cal recordar, permetia presentar ofertes tant a persones físiques com jurídiques i incloïa edificis plurifamiliars, aparthotels, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic que poguessin destinar-se al parc públic.
El Govern havia assenyalat que aquesta via permetria incorporar habitatges de manera més ràpida que altres fórmules ja en marxa, prioritzant els immobles en bon estat de conservació o que requerissin actuacions de rehabilitació limitades, informa l’ANA.