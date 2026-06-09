El bisbat d’Urgell s’afegeix a la ‘Caravana de la Bondat’ amb l’apadrinament d’una ambulància destinada a Ucraïna

El bisbat d’Urgell participarà en una nova expedició humanitària amb destinació a Ucraïna a través de la ‘Caravana de la Bondat’, una iniciativa solidària impulsada per Sor Lucía Caram des del Convent de Santa Clara de Manresa. La implicació de l’Església d’Urgell s’ha concretat amb l’apadrinament d’una de les ambulàncies que integren la caravana, la qual preveu transportar fins a Ucraïna una vintena d’ambulàncies, a més de diversos vehicles, generadors elèctrics, material mèdic i altres recursos de primera necessitat.
Val a dir que l’acció s’ha dut a terme a través del bisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, qui s’ha sumat així al projecte humanitari destinat a reforçar l’assistència sanitària sobre el terreny. L’objectiu, doncs, és contribuir a l’atenció de la població afectada per la guerra i reforçar els serveis essencials en les zones més castigades pel conflicte.
La sortida de l’expedició ha coincidit amb la visita apostòlica del papa Lleó XIV a Espanya. Aquest dimarts, durant la seva estada a Barcelona, el pontífex ha beneït les ambulàncies de la ‘Caravana de la Bondat’ a les portes de l’Estadi Olímpic Lluís Companys, poc abans de presidir una vetlla de pregària que preveia reunir prop de 40.000 fidels en un dels principals actes de la seva agenda catalana.