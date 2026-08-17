L’acumulació de sediments en part dels col·lectors, una de les possibles causes de la riuada registrada al Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha fet aquest dilluns al matí un seguiment dels treballs de neteja i de contingència que continuen a la zona afectada per les fortes precipitacions de dissabte al Pas de la Casa, les quals es van concentrar principalment al carrer Major i a l’avinguda d’Encamp, on durant la jornada d’avui s’han continuat retirant les restes provocades per l’episodi. Les primeres valoracions efectuades indiquen que un únic establiment ha patit danys materials com a conseqüència de l’entrada d’aigua, mentre que la resta de comerços de la zona no han registrat afectacions materials destacables.
Pel que fa a les causes, les primeres anàlisis tècniques apunten que la intensitat de les precipitacions i l’arrossegament de materials superficials haurien provocat l’acumulació de sediments en part dels col·lectors de la zona de pistes, reduint temporalment la seva capacitat de drenatge. Davant d’aquesta situació, SAETDE va iniciar dissabte a la tarda una actuació d’urgència per facilitar l’evacuació de l’aigua cap als col·lectors i reforçar el funcionament del sistema davant de possibles episodis similars.
Les primeres anàlisis tècniques apunten que la intensitat de les precipitacions i l’arrossegament de materials superficials haurien provocat l’acumulació de sediments
Val a dir que, actualment, la concessionària està netejant les arquetes i els elements de drenatge de la zona de pistes, mentre que el comú s’encarrega de les actuacions a l’avinguda d’Encamp. Segons les primeres valoracions, a hores d’ara no hi ha indicis que relacionin l’episodi amb les obres de remodelació de l’avinguda d’Encamp ni amb els treballs de manteniment que la concessionària desenvolupa a la zona de pistes.
D’altra banda, la incidència que afectava l’enllumenat públic de la part alta de l’avinguda d’Encamp ja ha quedat resolta, mentre que durant aquest dilluns s’ha netejat la zona de l’avinguda i del carrer Major. De fet, dissabte al vespre els carrers ja eren transitables i diumenge es va poder celebrar amb normalitat la cinquena edició de la Travessa d’Encamp. Els comerços també han pogut obrir sense incidències durant el cap de setmana.