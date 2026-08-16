El comú mobilitza tots els efectius després de la riuada al Pas i descarta que les obres en siguin la causa

El Comú d’Encamp va mobilitzar tots els efectius disponibles després de la riuada que aquest dissabte va afectar el Pas de la Casa arran de les fortes precipitacions. Així ho ha explicat aquest diumenge el cònsol menor, Xavier Fernández, en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana, assegurant que la resposta es va activar poc després de l’episodi. «Mitja hora després que això succeís, tothom ja estava a puestos fent feines de neteja i recuperació de la vila», ha assenyalat.
En concret, en les tasques van participar treballadors comunals, la concessionària i altres recursos, amb la mobilització de la cuba de baldeig, camions i diversa maquinària. Segons Fernández, aquest desplegament va permetre que «en qüestió d’hores» els carrers tornessin a estar nets i transitables, tot i que encara queden algunes pedres i restes de fang que s’aniran retirant durant els pròxims dies. El cònsol menor també ha agraït la tasca dels treballadors i la col·laboració dels veïns i comerciants, els quals es van mobilitzar per ajudar els negocis més afectats.
«Mitja hora després que això succeís, tothom ja estava a puestos fent feines de neteja i recuperació de la vila […] Les obres no són causants» – Xavier Fernàndez
Quant a l’origen de la riuada, els primers indicis observats sobre el terreny apunten que l’aigua hauria baixat des de la zona de muntanya, a l’entorn de les pistes d’esquí. En aquest sentit, Fernández ha descartat que els treballs que s’estan executant a l’avinguda d’Encamp en siguin la causa. «Les obres no són causants» de l’episodi, ha afirmat, precisant que aquestes també van resultar afectades per l’aigua. Ara, seran els tècnics del comú i els enginyers els encarregats d’analitzar què va succeir per poder elaborar un diagnòstic precís.
Pel que fa a les afectacions, Fernández ha indicat que diversos veïns i comerciants, especialment els establiments situats en plantes baixes, van patir les conseqüències de la riuada, tot i precisar que només un comerciant ha registrat danys materials. Els treballs de neteja de la via pública continuaran aquest dilluns i, posteriorment, el comú analitzarà amb les parts afectades les actuacions que calgui dur a terme, especialment pel que fa als danys del negoci afectat i la seva eventual cobertura per part de les assegurances.