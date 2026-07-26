Un total de 28 dones que assisteixen al Savvg ja disposen del botó de seguretat en casos de violència de gènere

Actualment, 28 dones víctimes de la violència de gènere que assisteixen al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (Savvg) disposen dels botons de seguretat. Aquesta mesura es va posar en marxa amb la intenció d’incrementar la protecció de la víctima, amb la reducció del temps de resposta i d’activació de la Policia, ja que el botó permet activar una alerta immediata i geolocalitzar la víctima amb tan sols prémer-lo.
Cal recordar que a finals de l’any passat es va presentar aquest nou servei, destinat a les víctimes de violència de gènere amb un risc mitjà o alt i que estan en seguiment per part del Savvg. Es tracta d’un dispositiu electrònic portàtil que està connectat directament amb el cos d’ordre, vinculat a una aplicació del mòbil de la usuària que permet enregistrar àudio de la situació, enviar l’alerta i la posició a la Policia. Aquesta alerta s’envia al centre de comandament policial que aplica el protocol escaient, amb l’activació de la patrulla més propera. Les dones que disposen d’aquest botó són identificades amb un codi, per assegurar el seu anonimat.
El volum d’atencions dutes a terme aquest any suposen un lleuger increment respecte de l’any passat
Com funciona?
Un cop la víctima prem el botó, la Policia rep una alerta a la sala d’informació, coordinació i comandament. Quan s’activa aquest avís, el cos té la geolocalització per enviar immediatament la patrulla que es trobi més a prop. Al mateix temps, la sala d’informació va rebent l’àudio que l’aplicació està enregistrant sense necessitat que la dona tregui el mòbil. A través d’aquest àudio, la usuària pot donar més informació de la ubicació exacta i de la situació que s’està produint. Un cop es tanca l’actuació policial, es registra l’incident i, a partir d’aquí, es fa seguiment de la situació que se’n derivi per part de la Policia i del Savvg, així com altres actors implicats, si s’escau.
Criteris d’adjudicació del botó de seguretat
Per poder disposar del dispositiu, les víctimes han de complir una sèrie de criteris. El primer d’ells és estar en seguiment per part del Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere i tenir un nivell de risc mitjà o alt. A més, se’ls demana el consentiment per participar en aquest servei i acceptar la normativa d’ús. També es contempla en els criteris per atorgar el dispositiu, estar en un recurs d’acollida del Savvg. Finalment, la convivència amb l’agressor no és un criteri d’exclusió per poder obtenir el botó de seguretat.
Dades d’atencions fins al mes de maig
D’altra banda, cal destacar que el servei d’atenció a les víctimes de la violència de gènere ha atès 229 casos des del mes de gener i fins al maig d’aquest any: 113 són de prevalença (casos que van entrar anys anteriors i que es continuen tractant), 64 són nous i 52 es tracta de retorns (que van deixar d’anar al servei i aquest any han retornat). S’ha de subratllar que el volum d’atencions dutes a terme aquest any suposen un lleuger increment respecte de l’any passat, ja que llavors fins al mes de maig les persones ateses se situaven en 215 casos. De fet, l’any es va tancar amb un total de 359 casos atesos.
Des de l’Executiu recorden que les vies d’accés al servei són el telèfon 181 i el WhatsApp 606181 (actius 24 hores els 365 dies de l’any), també el correu igualtat@govern.ad i el telèfon del despatx 825 252, informa l’ANA.