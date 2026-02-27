Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • A les xarxes socials s’ha difós la versió dels denunciants, que expliquen que els fets s’haurien produït en dues fases. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Denúncia per presumptes comentaris antisemites

Tres israelians denuncien presumptes insults i comentaris antisemites en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa

El cos de Policia confirma que la denúncia es va presentar ahir al migdia i que la investigació continua amb la declaració de totes les parts

Tres turistes israelians han interposat una denúncia per presumptes comentaris antisemites que, segons exposen, haurien tingut lloc en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa la nit del dia 23. Segons ha confirmat la Policia, la denúncia es va presentar ahir al migdia. El cos ha indicat que la investigació s’està duent a terme, incidint en què cal verificar tots els fets. En aquest sentit, aquest mateix matí estava previst que declarés l’altra part implicada amb l’objectiu d’esclarir el que hauria succeït. Actualment, la investigació continua en curs.

Els fets s’haurien produït la nit del 23 en una discoteca, segons la informació facilitada pel cos policial

D’altra banda, a les xarxes socials s’ha difós la versió dels denunciants, els quals expliquen que els fets s’haurien produït en dues fases. Segons aquesta informació, a finals de la setmana passada, en la seva primera nit al Pas de la Casa, els tres amics haurien acudit a un establiment situat darrere de l’hotel on s’allotjaven amb la intenció de prendre una consumició després d’una jornada d’esquí.

En una publicació recollida pel diari israelià ‘Israel Hayom’, un dels afectats assegura que el responsable del local hauria utilitzat el micròfon per preguntar: “Hi ha israelians aquí? Free Palestina!!!”. Segons el mateix relat, posteriorment hauria assenyalat el grup i hauria cridat: “Algú vol massacrar els jueus?”. Per aquest motiu, des de la Policia s’estan duent a terme les investigacions pertinents.

De tres vehicles calcinats a muntatges amb pastilles d’encesa de barbacoa: augmenta la preocupació a Sant Julià

Una discussió amb forcejament entre una viatgera i un conductor mobilitza la Policia a l'Estació Nacional d'Autobusos
Sancionat un caçador per abatre un isard fora del període autoritzat durant un dispositiu ordinari de vigilància
Andorra i Espanya signen un acord per ampliar la cooperació en transformació digital i l'administració electrònica
La gent gran celebra l'arribada de l'L7 fins a l'Auditori i afirma que "se'ns ha escoltat" després de mesos de queixes
La Massana podrà immobilitzar, i fins i tot subhastar, vehicles que cometin infraccions molt greus al medi natural
La proposta arquitectònica de l'Espai Capital contempla la Casa Pairal, tres plantes d'aparcament i un recinte firal
