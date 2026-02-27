Tres israelians denuncien presumptes insults i comentaris antisemites en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa

Tres turistes israelians han interposat una denúncia per presumptes comentaris antisemites que, segons exposen, haurien tingut lloc en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa la nit del dia 23. Segons ha confirmat la Policia, la denúncia es va presentar ahir al migdia. El cos ha indicat que la investigació s’està duent a terme, incidint en què cal verificar tots els fets. En aquest sentit, aquest mateix matí estava previst que declarés l’altra part implicada amb l’objectiu d’esclarir el que hauria succeït. Actualment, la investigació continua en curs.
Els fets s’haurien produït la nit del 23 en una discoteca, segons la informació facilitada pel cos policial
D’altra banda, a les xarxes socials s’ha difós la versió dels denunciants, els quals expliquen que els fets s’haurien produït en dues fases. Segons aquesta informació, a finals de la setmana passada, en la seva primera nit al Pas de la Casa, els tres amics haurien acudit a un establiment situat darrere de l’hotel on s’allotjaven amb la intenció de prendre una consumició després d’una jornada d’esquí.
En una publicació recollida pel diari israelià ‘Israel Hayom’, un dels afectats assegura que el responsable del local hauria utilitzat el micròfon per preguntar: “Hi ha israelians aquí? Free Palestina!!!”. Segons el mateix relat, posteriorment hauria assenyalat el grup i hauria cridat: “Algú vol massacrar els jueus?”. Per aquest motiu, des de la Policia s’estan duent a terme les investigacions pertinents.