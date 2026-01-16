Entre olles i memòria: l’escudella de Sant Antoni s’adapta als nous temps i a la societat actual sense perdre l’arrel

L’escudella de Sant Antoni ha mantingut una evolució constant d’adaptació als nous temps sense perdre l’essència d’una de les tradicions d’hivern més arrelades del país. El plat popular, símbol de convivència i identitat col·lectiva, ha incorporat opcions tradicionals, vegetarianes i sense gluten amb l’objectiu de donar resposta a tots els gustos i necessitats alimentàries. Una transformació que ha permès preservar la celebració i garantir-ne la continuïtat, perquè, com remarquen des dels comuns, “una tradició que no s’adapta a la seva gent està destinada a desaparèixer”.
A Andorra la Vella, la Confraria d’Escudellaires ha celebrat l’escudella de Sant Antoni de manera ininterrompuda des de l’any 1970. Al llarg d’aquest mig segle llarg, la festa s’ha consolidat com una de les manifestacions populars més emblemàtiques de la parròquia, capaç d’aplegar veïns i visitants al voltant d’un plat d’hivern que forma part del patrimoni cultural del país. Des del comú s’ha posat en relleu que la continuïtat de la celebració ha estat possible gràcies a la capacitat d’“actualitzar la tradició sense desvirtuar-la”.
L’escudella de Sant Antoni ha sabut adaptar-se als nous gustos i necessitats sense perdre l’essència d’una tradició popular arrelada
La Massana ha estat un altre dels punts on aquesta adaptació s’ha fet especialment visible. L’equip de cuiners de la Confraria de Sant Antoni ha estat treballant els dies previs a la cuina de l’escola francesa de la Massana, així com a la Borda de l’Avi i al Sant Gothard, seguint el procés tradicional propi de la parròquia. En aquest cas, l’escudella s’ha començat a elaborar amb antelació per poder desgreixar els caldos de carn, una pràctica que diferencia l’escudella massanenca. Paral·lelament, s’ha preparat un caldo vegetal que posteriorment s’ha barrejat amb el brou de carn, tot reservant-ne una part perquè les persones que no mengen carn hagin pogut gaudir d’una escudella vegetariana. A més, també s’ha elaborat una escudella sense gluten de manera totalment separada per evitar qualsevol tipus de contaminació. Des de l’organització s’ha remarcat que “la voluntat ha estat que ningú es quedi sense escudella”.
La jornada a les diferents parròquies combinarà el vessant religiós i festiu, amb la missa -grairebé totes programades a les onze del matí-, els Encants al migdia i l’escudellada popular a les 13.00 hores. A excepció de la capital que la programat per a les 12.30 hores i la parròquia escaldenca que la farà 15 minuts després, a les 12.45 hores. La celebració s’ha completat amb l’actuació de la Grossband, l’Esbart Valls del Nord i música tradicional del Pirineu, reforçant l’ambient festiu i intergeneracional que caracteritza la diada.
A Encamp, la celebració de l’escudella i els Encants ha continuat sent un dels principals actes del calendari hivernal. Declarada Festa d’interès cultural i patrimoni immaterial d’Andorra l’any 2010, la tradició s’ha mantingut viva any rere any gràcies a la implicació del comú i a la col·laboració popular. Des de la corporació comunal s’ha subratllat que “la força de la festa rau en la participació dels veïns”, un element clau perquè la celebració segueixi tenint sentit col·lectiu.
La celebració continua omplint places i reforçant els vincles comunitaris a les parròquies que la mantenen viva cada hivern
El calendari de les escudellades s’ha repartit al llarg de diversos dies i parròquies. Encamp acollirà l’escudella a la plaça Sant Miquel demà dissabte 17 a la una del migdia. Andorra la Vella la celebrarà a la plaça Guillemó. Escaldes-Engordany s’ha sumat a la festa el mateix dia a la plaça dels Dos Valires. La Massana també servirà l’escudella aquest dissabte a la una del migdia, mentre que Canillo ho farà diumenge 18 a la plaça del Telecabina, també a la una. Sant Julià de Lòria, per contra, celebrarà l’escudella dimarts 20 en el marc de la diada de Sant Sebastià, a la plaça de la Germandat a la una del migdia. Això no obstant, el Pas de la Casa ha encetat el calendari escudellaire el passat diumenge 13 a la plaça de l’Església.
Així, entre olles fumejants, places plenes i el retrobament de veïns de totes les edats, l’escudella de Sant Antoni tornarà a reafirmar-se com un ritual col·lectiu que va més enllà del menjar. El gest de compartir un plat calent en ple hivern ha mantingut viu un llegat transmès de generació en generació, arrelat a la terra i a la memòria popular. En aquest esperit, la festa ha continuat sent un punt de trobada que enforteix els vincles comunitaris i recorda que les tradicions, quan es viuen i es comparteixen, segueixen sent l’ànima dels pobles.