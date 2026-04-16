Torres evita comprometre el futur del Cirque du Soleil més enllà de l’any 2027: “No es vol condicionar futurs governs”

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha assegurat que la continuïtat del Cirque du Soleil al país més enllà del 2027 queda oberta i es decidirà en funció del context polític i de les alternatives que s’estan estudiant. Així ho ha confirmat en declaracions posteriors a la presentació d’enguany, ‘Ràdio Andorra’, tot recordant que el contracte actual inclou dues edicions més (la d’aquest any i la del 2027) i que la voluntat és no condicionar futurs executius. “El que no es vol és condicionar futurs governs o futurs responsables polítics a l’hora de fer un espectacle”, ha indicat Torres, tot apuntant que la celebració d’eleccions generals, previsiblement, a inicis del 2027 també influeix en aquest plantejament.
“No donaria temps a la nova gent que pugui arribar a incorporar un nou esdeveniment […] Seria irresponsable parlar de les alternatives que treballem” – Jordi Torres
Amb tot, el ministre ha justificat la inclusió de l’edició del 2027 en el contracte actual per garantir continuïtat. “No donaria temps a la nova gent que pugui arribar a incorporar un nou esdeveniment”, ha afirmat, motiu pel qual es manté el Cirque du Soleil aquell any perquè els futurs responsables puguin “després treballar” altres opcions. Així i tot, Torres ha confirmat que ja s’estan analitzant alternatives, tot i que ha evitat concretar-les. “Seria irresponsable parlar de les alternatives que treballem”, ha assenyalat, advertint que “seria molt complicat trobar un esdeveniment que pogués suplir el del Cirque du Soleil”. En aquest sentit, ha explicat que s’estan estudiant esdeveniments internacionals per valorar com es podrien adaptar a Andorra.
“És un esdeveniment que ens aporta unes 70.000 persones durant tot el mes de juliol”, ha afegit Torres, apuntant que ha estat “el revulsiu del mes de juliol des de fa 12 anys”. Qüestionat també per la ubicació, el ministre ha esmentat que el futur Espai Capital és una de les opcions sobre la taula. “És un espai necessari i s’està treballant amb el comú per poder-hi acollir esdeveniments d’aquest format”, tot i que ha matisat que la decisió dependrà de l’evolució de les obres i del calendari. Tanmateix, Torres ha insistit que la decisió sobre la continuïtat del Cirque du Soleil es prendrà quan finalitzi l’actual contracte. “No és qüestió de descartar o no descartar”, ha conclòs, sinó que “quan s’acabi el 2027 es decidirà què es fa”.