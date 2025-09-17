El model del Cirque du Soleil està esgotat segons Torres, però no descarta col·laborar amb un canvi de format

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha anunciat que el contracte amb el Cirque du Soleil, que expira el 2027, no serà renovat en les mateixes condicions que fins ara. Així i tot, ha subratllat que això “no vol dir que no hi pugui haver noves col·laboracions” amb la companyia canadenca, sinó que el Govern vol obrir una nova etapa centrada en formats més innovadors i experimentals.
“Sota el format que s’ha fet els últims 12 anys, aquest ja no serà el format”, ha assegurat el ministre, remarcant que l’experiència amb el Cirque du Soleil ha estat molt positiva, però que el model està esgotat. Segons ha recordat, l’espectacle va evolucionar des dels primers anys, quan es representava a l’aire lliure i amb el públic dret, fins a la fórmula actual en un recinte cobert, climatitzat i amb tots els espectadors asseguts. Ara, l’objectiu és fer un pas més i explorar una oferta cultural que sigui capaç de sorprendre, atreure nous públics i posicionar Andorra com a destí d’avantguarda, s’ha referit Torres.
El ministre ha explicat que el Govern ja està en contacte amb diverses empreses internacionals per valorar propostes que encaixin en aquest nou model, i no ha descartat que el Cirque du Soleil pugui continuar tenint presència al país, però sota una col·laboració diferent. “El que està descartat és que sigui sota aquest format. Els col·laboradors els treballarem i no descartem cap opció”, ha remarcat.