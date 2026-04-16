El Cirque du Soleil homenatjarà la història de Ràdio Andorra en una edició “identificada al 100% amb el país”

La dotzena edició del Cirque du Soleil arribarà aquest estiu amb un espectacle inspirat en Ràdio Andorra, una proposta que, per primera vegada, està “identificada al 100% amb el país”, segons ha destacat el director de Producte i Esdeveniments d’Andorra Turisme, Enric Torres. Així, el muntatge, el qual es representarà del 3 de juliol al 2 d’agost, pren com a fil conductor la història de l’emissora. “No hi ha millor manera de presentar-lo que recordant que Ràdio Andorra va ser la primera campanya de promoció internacional del país”, ha afirmat Torres, tot remarcant que es podia escoltar “des d’Àfrica o els Estats Units” i que va ser “la primera comunicació que Andorra va ser capaç de fer arreu del món”.
La trama gira entorn de dos personatges, Gloria i Lasso, els quals “demanen la mateixa cançó des de punts oposats d’Europa” i emprenen un viatge fins a Andorra per conèixer la seva ànima bessona musical. L’espectacle inclourà dues cantants en directe -Blaza i Nicole, inspirades en les veus de Ràdio Andorra i en les grans dames del jazz- i una desena de números acrobàtics. “Volem que les acrobàcies siguin novedoses i poc conegudes pel públic”, ha subratllat Torres, qui ha detallat que hi haurà quatre estrenes mundials, dues peces inèdites i altres números que seran versions adaptades d’espectacles anteriors.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha defensat la consolidació del projecte i la seva evolució al llarg dels anys, tot recordant que el compromís amb el Cirque du Soleil exigeix “que la valoració del públic sigui superior al 8 i que l’ocupació sigui superior al 75%”, uns requisits que “s’han donat els últims anys”. En relació amb els costos, ha detallat que “el cost de l’espectacle és el mateix que el de l’any passat”, situat al voltant dels 4,65 milions d’euros, i ha defensat la relació cost-benefici del projecte: “Un espectacle del Cirque costa 122.000 euros per funció”, ha indicat, afegint que “per portar més de 3.000 persones no ens sembla un cost elevat”. Així, ha avançat que el retorn econòmic previst se situa “en uns 18 milions.
Pel que fa a les dades de l’edició del 2025, l’esdeveniment va registrar 64.548 espectadors, amb una ocupació del 82% i una valoració mitjana de 8,3. A més, el 84% del públic eren visitants i el 70% va indicar que l’espectacle era el motiu principal de la seva visita a Andorra. En aquest sentit, l’impacte econòmic es va situar en 18,39 milions d’euros, per sobre dels 17,84 milions del 2024, mentre que les despeses van ser de 4,65 milions, els ingressos d’1,94 milions i el cost de l’esdeveniment de 2,71 milions. El 59% dels espectadors van ser repetidors i el 79% assegura que tornaria a assistir-hi, amb una estada mitjana de 2,5 nits i una valoració de 8,8.
Enguany, es mantindrà el format habitual amb 22 representacions i una capacitat de 3.150 places per funció, fins a un total de 69.300 entrades. Els horaris, també els mateixos: obertura de portes a les 20.00 hores, animació prèvia a les 21.40 hores i inici de l’espectacle a les 22.00 hores. I els preus, tot i els ajustos efectuats l’any passat, també es mantenen sense increments, amb les entrades generals entre 26 i 32 euros; les centrals entre 30 i 37 euros; les preferents entre 36 i 43 euros, i les prèmium entre 49 i 59 euros. “No hem incrementat els preus”, ha indicat Jordi Torres, qui també ha explicat que s’ha reduït l’aforament eliminant zones laterals “on la visibilitat era reduïda”. La venda general d’entrades s’obrirà l’11 de maig.