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  • Un instant del nou espectacle del Cirque du Soleil, 'Ràdio Andorra', per a aquest estiu. | Andorra Turisme
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Nou espectacle

El Cirque du Soleil estrena ‘Ràdio Andorra’ amb homenatge a l’emissora que va projectar el Principat al món

Torres defensa que és l’espectacle «més vinculat amb la identitat» del país, mentre les entrades ja s’han venut a espectadors de 44 nacionalitats

El Cirque du Soleil ha estrenat aquest divendres ‘Ràdio Andorra’, el nou espectacle creat en exclusiva per al país i inspirat en la mítica emissora que va contribuir a situar Andorra al mapa internacional. La première ha tornat a omplir la carpa amb una proposta que combina acrobàcies, música en directe i una història basada en les cartes que, a partir dels anys quaranta, els oients enviaven a Ràdio Andorra per demanar les seves cançons preferides.

«Enguany és un espectacle únic i, probablement, el més vinculat amb la identitat del nostre país», ha destacat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant el còctel inaugural. En aquest sentit, ha recordat que Ràdio Andorra va ser «el primer gran aparador internacional del Principat» i una emissora que va ajudar a donar a conèixer el país «molt més enllà de les nostres fronteres».

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Així, la proposta explica la història de dos desconeguts que, separats per milers de quilòmetres, demanen la mateixa cançó a l’emissora en el mateix instant. Aquesta coincidència els porta a iniciar un viatge per Europa fins a trobar-se al Principat. L’espectacle compta amb dues cantants en directe que donen veu a la ràdio i un grup de ballarins de claqué que representa les ones radiofòniques. En total, s’han programat 22 funcions fins al 2 d’agost, de dimarts a dissabte i amb una darrera sessió l’últim diumenge.

Val a dir també que, des del 2013, prop d’un milió d’espectadors han assistit als espectacles del Cirque du Soleil creats per a Andorra. El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha defensat que aquesta aposta ha estat «decisiva» per consolidar el juliol com un dels mesos més forts de l’any, amb un increment del 119% dels turistes que pernocten al país durant aquest període, passant dels prop de 175.000 del 2013 als més de 383.000 l’any passat. Enguany, les entrades ja s’han venut a espectadors de 44 nacionalitats diferents.

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