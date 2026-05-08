  • La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, durant la seva compareixença pública al Consell General. | Consell General /Sergi Pérez
Elena Hernández Molina
Contractació en Origen

Tor veu a prop “la prova pilot” amb Colòmbia, però evita indicar una data fixa per a la seva posada en marxa

Des d’Afers Exteriors apunten que la visita de l’ambaixador colombià la pròxima setmana podria portar novetats sobre aquesta modalitat

“Crec que això ja avançarà ràidament”. Amb aquesta afirmació, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha confirmat que les negociacions entre Andorra i Colòmbia per impulsar la contractació en origen de treballadors temporers es troben en una fase molt avançada. Segons ha explicat, després de diverses converses i del procés de negociació entre les dues parts, el Govern resta pendent que les autoritats colombianes facin arribar una proposta de text per continuar avançant en l’acord.

La ministra ha assenyalat que la prova pilot amb Colòmbia podria convertir-se “en una realitat molt ràpidament”, tot i que ha evitat concretar terminis perquè considera que encara és “prematur” fixar una data definitiva. En aquest context, Tor ha destacat la visita institucional prevista de l’ambaixador de Colòmbia els dies 11 i 12, una trobada que, segons ha indicat, “podria permetre conèixer novetats sobre l’estat de les negociacions”.

“La setmana vinent ve l’ambaixador de Colòmbia el dia 11 i el dia 12 i segurament tindrem noves notícies sobre aquesta temàtica” – Imma Tor

Pel que fa a l’àmbit tècnic, la titular d’Afers Exteriors ha detallat que Colòmbia ja disposa d’una agència i d’una plataforma pròpia vinculada a la selecció de treballadors. Ara, ha explicat, cal estudiar “de quina manera hi pot haver una interoperabilitat” entre aquest sistema i les eines utilitzades per Andorra. Tor ha reconegut que aquest encaix tecnològic encara no està completament definit.

Les declaracions arriben després que el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, situés la possible entrada en funcionament del sistema “a finals d’octubre o principi de novembre”. El dirigent empresarial també va advertir que el mecanisme no estarà operatiu per a la campanya d’estiu i que les empreses hauran de continuar treballant amb el model aplicat durant la passada quota d’hivern.

La CEA preveu que la contractació en origen pugui estar enllestida “a finals d’octubre o principi de novembre”

