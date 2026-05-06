  • El candidat, Daniel Armengol; el candidat suplent, Francesc Pallàs i el president de la CEA, Gerard Cadena, abans de presentar la candidatura per part de la CEA. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Empresaris pendents de la contractació

La contractació en origen podria estar enllestida “a finals d’octubre o principi de novembre”, segons la CEA

Gerard Cadena assegura que les empreses hauran de continuar treballant durant la temporada d'estiu amb el sistema habitual de quotes

“Fins a l’octubre o novembre no ho tindrem a punt”. Amb aquesta previsió, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha situat l’entrada en funcionament del sistema de contractació en origen per a treballadors temporers, especialment vinculat a la captació de personal des de Colòmbia.

Cadena ha explicat que el mecanisme encara no estarà plenament operatiu durant la campanya d’estiu i que, per tant, les empreses hauran de continuar treballant amb el mateix model aplicat durant la passada quota d’hivern. “Sí que hi haurà quota i s’haurà de treballar de la mateixa manera que hem treballat ara”, ha assenyalat.

La patronal també treballa en el desenvolupament tecnològic del sistema de selecció i contractació. Segons ha detallat, la voluntat és aprofitar una plataforma digital ja existent de la Cambra de Comerç i connectar-la amb les eines del ministeri d’Interior i amb la plataforma habilitada a Colòmbia. Cadena ha afegit que també s’està pressionant perquè altres nacionalitats es puguin incorporar al sistema amb l’objectiu de fer “més àgil” la contractació.

“A partir del juny i sobretot juliol i agost són mesos molt forts i tornem a tenir aquest tensionament del mercat laboral” – Gerard Cadena

El dirigent empresarial ha reconegut, però, la preocupació existent entre els empresaris davant la necessitat de disposar de mà d’obra durant els mesos de més activitat. “A partir del juny i sobretot juliol i agost són mesos molt forts i tornem a tenir aquestes tensions del mercat laboral”, ha advertit.

En relació amb la quota d’estiu, Cadena ha indicat queencara no s’ha aprovat, tot i que espera que es publiqui “a finals d’aquest mes o a principis de juny”. Tanmateix ha remarcat que aquesta quota serà temporal i diferenciada de l’anterior, destinada a treballadors fixes. Pel que fa a l’Entry/Exit System, el president de la CEA ha assegurat que el projecte es troba “molt avançat”, encara que pendent dels tràmits polítics i parlamentaris necessaris perquè pugui entrar definitivament en vigor.

Normalitat generalitzada a les fronteres en la posada en marxa de l'Entry/Exit, amb retencions puntuals cap a França

