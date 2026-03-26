Tor situa el Pirineu al ‘centre’ en la reunió sobre el futur de les muntanyes: “Són ecosistemes fonamentals”

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat que la setena reunió global de l’Aliança per a les Muntanyes, celebrada a Andorra, té com a objectiu principal reforçar el paper de les zones de muntanya en l’agenda internacional. “Un dels objectius és posar el Pirineu al centre de l’Agenda Internacional de les Muntanyes”, ha afirmat, tot subratllant la necessitat de donar més visibilitat a aquests territoris.
Tor ha remarcat que les muntanyes són “ecosistemes fonamentals per al futur de tot el planeta” i, al mateix temps, especialment vulnerables al canvi climàtic. En aquest sentit, ha assenyalat que la reunió vol impulsar accions concretes abans del 2030 perquè aquesta realitat tingui més pes en espais internacionals com les conferències climàtiques o de biodiversitat.
En relació amb el contingut del congrés, la ministra ha posat en relleu la importància de combinar el turisme responsable amb el benestar de les comunitats locals. “La temàtica conté la part de turisme responsable, però també de comunitats pròsperes”, ha indicat, incidint en la necessitat que les poblacions de muntanya puguin viure de les activitats tradicionals de manera sostenible.
La titular d’Exteriors també ha defensat el paper de la cooperació internacional. “La part de solidaritat, de cooperació entre els estats i de cooperació al desenvolupament pels països del sud és molt important”, ha assegurat, tot afegint que aquestes línies quedaran recollides en la futura declaració d’Andorra.
Pel que fa a l’organització, Tor ha explicat que s’ha intentat reduir l’impacte ambiental de la trobada. “S’ha intentat fer un congrés sense paper o amb el més poc possible”, ha dit, destacant l’ús de mitjans digitals. Tot i això, ha reconegut que la presència de participants d’arreu del món implica desplaçaments: “Aquest tipus de reunió no és l’exemple més rellevant de lluitar contra el canvi climàtic, però és indispensable que la gent comparteixi experiències”. La trobada ha aplegat al voltant de 200 assistents de regions com l’Himàlaia, el Caucas o els Alps.
Absència del cap de Govern
El cap de Govern, Xavier Espot, no ha pogut assistir a la reunió a causa de l’incendi declarat a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal, el qual ha estat actiu des d’ahir a darrera hora de la tarda. Segons ha indicat la ministra, “afortunadament no hi ha hagut víctimes”, i Espot ha prioritzat el seguiment de la situació sobre el terreny.