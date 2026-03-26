(Amb video) Un incendi de grans dimensions crema l’antiga fàbrica de l’aigua d’Arinsal

Un incendi de grans dimensions afecta des d’aquesta passada nit l’antiga fàbrica de l’aigua d’Arinsal, on a hores d’ara els efectius dels bombers continuen treballant per extingir les flames.
El foc hauria guanyat intensitat durant la matinada i, segons ha avançat un altre digital del país, la teulada de l’edifici hauria acabat cedint. Tot i que encara no es coneix l’abast total de l’incendi, diversos testimonis apunten a una important afectació de la zona.
A la zona hi treballen 12 efectius de bombers i, segons la informació disponible fins ara, no s’ha de lamentar cap víctima civil. Les tasques d’extinció es preveuen llargues i podrien allargar-se durant tot el dia.
Els bombers, en declaracions a la cadena nacional, han demanat a la ciutadania que es quedi a casa amb les finestres tancades, davant la intensitat del fum. A més, apunten que es tracta d’un incendi complex per la tipologia de l’edifici i pels materials de la teulada, fet que dificulta les tasques d’extinció.
A conseqüència del foc, la carretera d’accés ha estat tallada, amb presència d’efectius de la policia i dels bombers treballant sobre el terreny. Segons aquestes mateixes fonts, Mobilitat hauria activat un pas alternatiu pel centre del poble d’Arinsal per garantir la circulació.
L’incendi es produeix en un context meteorològic advers, amb previsions de vent que poden arribar fins als 90 quilòmetres per hora, un factor que podria complicar les tasques d’extinció.
