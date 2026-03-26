  Imatge de l'incendi a l'antiga fàbrica de l'aigua d'Arinsal, amb els bombers actuant per controlar les flames.
Laura Gómez Rodríguez
(Amb video) Un incendi de grans dimensions crema l’antiga fàbrica de l’aigua d’Arinsal

Els bombers treballen per extingir el foc mentre es manté un pas alternatiu pel centre d’Arinsal davant el tall de la carretera

Un incendi de grans dimensions afecta des d’aquesta passada nit l’antiga fàbrica de l’aigua d’Arinsal, on a hores d’ara els efectius dels bombers continuen treballant per extingir les flames.

El foc hauria guanyat intensitat durant la matinada i, segons ha avançat un altre digital del país, la teulada de l’edifici hauria acabat cedint. Tot i que encara no es coneix l’abast total de l’incendi, diversos testimonis apunten a una important afectació de la zona.

A la zona hi treballen 12 efectius de bombers i, segons la informació disponible fins ara, no s’ha de lamentar cap víctima civil. Les tasques d’extinció es preveuen llargues i podrien allargar-se durant tot el dia.

Els bombers, en declaracions a la cadena nacional, han demanat a la ciutadania que es quedi a casa amb les finestres tancades, davant la intensitat del fum. A més, apunten que es tracta d’un incendi complex per la tipologia de l’edifici i pels materials de la teulada, fet que dificulta les tasques d’extinció.

A conseqüència del foc, la carretera d’accés ha estat tallada, amb presència d’efectius de la policia i dels bombers treballant sobre el terreny. Segons aquestes mateixes fonts, Mobilitat hauria activat un pas alternatiu pel centre del poble d’Arinsal per garantir la circulació.

L’incendi es produeix en un context meteorològic advers, amb previsions de vent que poden arribar fins als 90 quilòmetres per hora, un factor que podria complicar les tasques d’extinció.

-Pendent d’ampliació-

Notícies relacionades
Els límits de l’arbitratge obligatori
[Amb vídeo]: Els Bombers treballen en l’extinció d’un incendi a les antigues instal·lacions d’Aigües d’Arinsal
Es constitueix la comissió per reformar la LOGTU amb l’objectiu d’elaborar un text abans de final del mandat actual

Notícies destacades
  • Societat
El Constitucional posa en dubte l’arbitratge obligatori i deixa en l’aire el laude del conflicte laboral de Coopalsa
  • Societat
El Consell General haurà d’adaptar la Llei de conflictes col·lectius per garantir el dret a recurs en els arbitratges
  • Societat
El Govern ofereix “mà estesa” al sector per recuperar la competitivitat davant les rebaixes dels carburants a Espanya
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Comú de Canillo tanca el 2025 amb un superàvit lleugerament superior als dos milions d’euros i sense endeutament
  • Parròquies
Canillo manté viu el projecte del telefèric i assegura que “està avançant” mentre negocia amb els propietaris
  • Parròquies, Societat
Betriu defensa les restriccions del POUP ordinenc per preservar el paisatge davant les queixes d’alguns propietaris
