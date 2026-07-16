Territori inaugura una voravia de 200.000 euros que uneix el Comunal i els Serradells sense creuar la carretera

Inaugurada la voravia que ha de connectar l’Estadi Comunal amb els Serradells amb l’objectiu que els vianants puguin moure’s entre les instal·lacions amb més seguretat. «Quan la gent sortia del Comunal havia de passar per la passarel·la, pujar al pont i travessar diversos passos per anar cap als Serradells. D’aquesta manera, ja no caldrà travessar la carretera i hi haurà una connexió directa en tots dos sentits», ha declarat el ministre de Territori i Urbanisme Raul Ferré.
Així, aquesta obra, d’uns 200 metres de llargada i cost total de 200.000 euros, compta també amb drenatges a la carretera que serviran per canalitzar l’aigua de la pluja. «Quan plovia es formaven basses molt importants en aquest punt, així que també hem canalitzat tota aquesta aigua cap a la xarxa general perquè pugui anar fins al riu», ha indicat el ministre, qui també ha assegurat que les obres s’han complert en el termini previst.
Les caigudes d’arbres a l’avinguda de Salou també ha estat una de les preocupacions al moment de dur a terme l’obra, arran dels anteriors casos que van tallar la circulació i causar danys a vehicles: «Si us en recordeu, n’hi havia molts, alguns estaven malmesos i, malauradament, aquesta primavera un va caure a la carretera. El que hem fet ara és sanejar tots els arbres que estaven en mal estat: els que calia s’han retirat, però hem preservat tots els que ha estat possible, perquè aquí sempre prioritzem conservar al màxim els espais verds». Addicionalment, s’ha col·locat una malla vegetal al talús de la voravia on s’han plantat diversos arbustos.
Altres projectes
Obres com el desviament de la Massana, el túnel del Rocafort o el túnel de la Massana i o l’eixamplament a la Trava també han estat en el punt de mira durant la inauguració de la voravia. Segons ha explicat Ferré, aquests tres grans projectes avancen segons el calendari previst i de manera correcta. «Les tres grans obres viàries que tenim actualment en marxa evolucionen dins dels terminis previstos, sense incidències i al ritme que havíem planificat» ha declarat, tot afegint que «és cert que el primer any [de legislatura] es va dedicar als concursos, les adjudicacions i la preparació dels projectes, però crec que les obres podran quedar completament acabades».