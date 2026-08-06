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  • El cartell del Sopar de Gala Solidari. | Unicef Andorra
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Solidaritat

Unicef destinarà el sopar solidari a la reintegració d’afectats pels conflictes armats a la Rep. Centreafricana

Es calcula que prop de 2.000 nens i nenes necessitaran suport per desvincular-se de forces o grups armats i reintegrar-se a la seva comunitat

Unicef Andorra celebrarà el dijous 1 d’octubre, a les 20.00 hores, a l’Sport Hotel Hermitage & Spa, una nova edició del Sopar de Gala Solidari. Els fons recaptats es destinaran a un programa per protegir i reintegrar infants afectats pels conflictes armats a la República Centreafricana, una iniciativa a la qual l’ens andorrà donarà suport durant els pròxims quatre anys.

I és que malgrat els avenços registrats en el procés de pau del país, informen que milers d’infants continuen patint les conseqüències de la violència. Així, es calcula que prop de 2.000 nens i nenes necessitaran suport per desvincular-se de forces o grups armats i reintegrar-se a les seves famílies i comunitats.

«Amb aquesta gala volem transformar la solidaritat de la societat andorrana en un suport real per a aquests infants» – Dàmaris Castellanos

En aquest sentit, el programa impulsat per Unicef ofereix protecció, suport psicosocial, reunificació familiar, accés a l’educació i formació professional. L’objectiu, llavors, és garantir que aquests infants puguin recuperar la seva infància, reconstruir el seu projecte de vida i desenvolupar-se en un entorn segur, allunyat de la violència.

«La desvinculació d’un infant d’un grup armat és només el primer pas. Després comença un procés llarg de recuperació, en què la protecció, l’educació i l’acompanyament són imprescindibles perquè pugui tornar a créixer amb oportunitats», afirma la directora d’Unicef Andorra, Dàmaris Castellanos. «Amb aquesta gala volem transformar la solidaritat de la societat andorrana en un suport real per a aquests infants», completa.

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