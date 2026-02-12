Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’incident ha obligat a interrompre la circulació en aquest punt i a activar un dispositiu per retirar l'arbre i garantir la seguretat viària. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Fort vent a tot el país

[Amb vídeos]: L’avinguda Salou queda tallada arran de la caiguda d’un arbre que causa danys a diversos vehicles

Segons la Policia, l'incident no ha deixat cap ferit, però sí que ha obligat a interrompre la circulació en senti sud mentre es treballa en la zona afectada

La carretera general 1 (CG1), concretament l’avinguda Salou, ha quedat tallada aquest matí en ambdós sentits a causa de la caiguda d’un arbre de grans dimensions sobre la calçada, en el tram comprès entre l’Estadi Comunal i la rotonda de la Comella. Segons ha informat la Policia d’Andorra, l’incident ha obligat a interrompre la circulació en aquest punt i a activar un dispositiu per retirar l’arbre i garantir la seguretat viària.

Els fets s’han produït en el marc d’un episodi de vent intens que ha afectat diversos punts del país. El Servei Meteorològic d’Andorra ha indicat que les ràfegues de vent registrades als fons de vall han superat lleugerament les previsions a nivell local i podran tornar-ho a fer al migdia, essent de nivell taronja a tot el país. Segons han indicat, a partir del migdia tornarem a valors d’avís groc fins a la fi de l’episodi.

Casal descarta una “situació d’alarma” per vent al Principat mentre Catalunya suspèn l’activitat escolar per l’alerta

Llegir

A conseqüència de l’arbre caigut, diversos vehicles han quedat atrapats a la zona fins a l’arribada dels serveis d’emergència. Efectius de circulació i d’altres cossos han treballat per retirar el tronc i les branques que ocupaven completament els dos carrils en direcció sud.

Per la seva banda, el Departament de Mobilitat ha informat que s’ha habilitat un pas alternatiu pel pàrquing més proper en sentit nord per descongestionar la circulació. Igualment, es recomana evitar la CG1 en aquest tram i utilitzar itineraris alternatius mentre durin les tasques de neteja i restabliment del trànsit. A hores d’ara, segons ha puntualitzat Mobilitat, el tram està tallat en sentit sud.

Les autoritats recorden la importància d’extremar la precaució en episodis de vent fort, assegurar objectes susceptibles de desplaçar-se i mantenir-se informats a través dels canals oficials davant possibles incidències a la xarxa viària.

