Sant Julià de Lòria inaugura la plaça Calonge-Sant Antoni coincidint amb el 20è aniversari de l’agermanament

El Comú de Sant Julià de Lòria ha inaugurat aquest dissabte la renovada plaça Calonge-Sant Antoni en el marc dels actes de la Festa Major i coincidint amb la commemoració del 20è aniversari de l’agermanament entre les dues poblacions. L’acte s’ha celebrat durant la trobada de colles geganteres, amb la participació de vuit agrupacions, entre elles la de Calonge-Sant Antoni, les quals han fet una aturada a la plaça abans de reprendre la cercavila fins a la plaça Major.
El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, ha explicat que, tot i que les obres van finalitzar a principis de primavera, la corporació va voler reservar la inauguració per a la Festa Major per fer-la coincidir amb la visita de la delegació del municipi català. «Volíem aprofitar la vinguda de la colla gegantera de Calonge-Sant Antoni per poder celebrar també aquests vint anys d’agermanament», ha assenyalat.
Cairat assegura que el retorn rebut per part de la ciutadania durant els primers mesos d’ús de la plaça ha estat majoritàriament positiu
Cairat ha destacat que el nou espai ja ha demostrat la seva funcionalitat durant la celebració d’aquest dissabte. Segons ha afirmat, la plaça és «molt versàtil» per acollir activitats com la trobada gegantera i ofereix un entorn «més acollidor», una percepció que, ha afegit, es reforçarà quan l’arbrat plantat creixi i proporcioni més zones d’ombra.
El mandatari també ha assegurat que el retorn rebut per part de la ciutadania durant els primers mesos d’ús de la plaça ha estat majoritàriament positiu. En aquest sentit, ha remarcat que els veïns «veuen el sentit d’haver fet aquesta reforma», un projecte que, segons ha recordat, es va definir a partir del procés de participació ciutadana impulsat pel comú.
La inauguració també ha servit perquè Cairat reiterés que la remodelació de la plaça forma part d’una estratègia més àmplia de transformació urbana. L’objectiu, ha dit, és continuar avançant en la pacificació de l’avinguda Verge de Canòlich per reduir-hi el trànsit rodat i donar més protagonisme als vianants, tot i descartar que es converteixi en un eix exclusivament per a ús de peatons, d’acord amb les aportacions recollides durant el procés participatiu.
Dues empreses per a gestionar l’Hotel Pol
En aquest context, el cònsol ha indicat que la pròxima actuació prevista a la zona serà la reforma de l’Hotel Pol per convertir-lo en una residència universitària. Segons ha detallat, es considera prioritari executar aquest projecte abans d’emprendre noves obres al carrer per evitar afectar les actuacions ja finalitzades. Paral·lelament, el comú treballa en un avantprojecte per remodelar la plaça de la Germandat, una iniciativa que també es vol sotmetre a la participació de la ciutadania.
Pel que fa al projecte de l’Hotel Pol, Cairat ha recordat que aquesta setmana la corporació ha aprovat la catalogació de l’edifici com a bé d’interès demanial, un pas que permet justificar-ne l’ús públic i la participació del Govern en el desenvolupament de la futura residència. El següent tràmit serà la licitació de la concessió administrativa perquè una empresa assumeixi tant les obres com l’explotació de l’equipament.
Com ha apuntat, «com repeteixo sempre, hi ha hagut dues empreses gestores de residències universitàries que han mostrat fort interès per participar-hi». El model preveu garantir que almenys el 50% de les habitacions s’ofereixin a un preu regulat de 700 euros mensuals per habitació doble, és a dir, uns 350 euros per persona, informa l’ANA.