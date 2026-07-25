Les obres dels pisos per a la gent gran de Sant Julià preveuen iniciar el muntatge de l’estructura de fusta al setembre

La construcció dels pisos amb serveis per a gent gran de Sant Julià de Lòria avancen d’acord amb el calendari previst i es marquen com a pròxim objectiu iniciar el muntatge de l’estructura de fusta a partir del setembre. Així ho ha explicat el membre de l’equip de Locubsa, João Pinto, qui ha detallat que la fase d’edificació va començar al voltant del 10 d’abril, una vegada finalitzats els treballs previs d’excavació i preparació del terreny.
«Tenim el repte de començar a posar la fusta el dia 1 de setembre», ha assenyalat Pinto, qui ha precisat que els treballs començaran pel primer dels tres blocs que conformaran el complex i, posteriorment, s’estendran a la resta de l’edifici. L’objectiu de l’empresa és completar els treballs en menys de dos anys perquè l’immoble pugui entrar en funcionament dins dels terminis previstos.
Els treballs començaran pel primer dels tres blocs que conformaran el complex i, posteriorment, s’estendran a la resta de l’edifici
El responsable ha destacat també l’especificitat arquitectònica del projecte, la qual ha qualificat de «molt singular» per la configuració dels seus volums i el disseny pensat per maximitzar l’entrada de llum natural. Segons ha esmentat, l’edifici estarà format per tres blocs amb grans balcons orientats al sud, una configuració que permetrà aportar «molta claredat» i una sensació més elevada d’amplitud als habitatges.
Pel que fa al sistema constructiu, Pinto ha indicat que, tot i que l’estructura incorporarà fusta, una part important de l’edifici serà de formigó. En concret, les dues primeres plantes, així com els nuclis d’escales i ascensors, es construiran amb aquest material, mentre que la fusta s’utilitzarà a partir de les plantes superiors, tant en els forjats com en l’estructura dels balcons i altres elements de l’edifici.
El futur immoble, impulsat pel Comú de Sant Julià de Lòria, el Govern i privats a través de la Fundació Laurus, disposarà de 54 pisos amb serveis destinats a persones majors de 65 anys, com també un centre de dia, informa l’ANA.