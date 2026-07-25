Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les obres per a la construcció de pisos de la gent gran a Sant Julià de Lòria. | Comú Sant Julià de Lòria
Agències
  • Societat
D'acord amb el calendari previst

Les obres dels pisos per a la gent gran de Sant Julià preveuen iniciar el muntatge de l’estructura de fusta al setembre

L'objectiu és completar els treballs en menys de dos anys perquè l'immoble pugui entrar en funcionament dins dels terminis previstos

La construcció dels pisos amb serveis per a gent gran de Sant Julià de Lòria avancen d’acord amb el calendari previst i es marquen com a pròxim objectiu iniciar el muntatge de l’estructura de fusta a partir del setembre. Així ho ha explicat el membre de l’equip de Locubsa, João Pinto, qui ha detallat que la fase d’edificació va començar al voltant del 10 d’abril, una vegada finalitzats els treballs previs d’excavació i preparació del terreny.

«Tenim el repte de començar a posar la fusta el dia 1 de setembre», ha assenyalat Pinto, qui ha precisat que els treballs començaran pel primer dels tres blocs que conformaran el complex i, posteriorment, s’estendran a la resta de l’edifici. L’objectiu de l’empresa és completar els treballs en menys de dos anys perquè l’immoble pugui entrar en funcionament dins dels terminis previstos.

Els treballs començaran pel primer dels tres blocs que conformaran el complex i, posteriorment, s’estendran a la resta de l’edifici

El responsable ha destacat també l’especificitat arquitectònica del projecte, la qual ha qualificat de «molt singular» per la configuració dels seus volums i el disseny pensat per maximitzar l’entrada de llum natural. Segons ha esmentat, l’edifici estarà format per tres blocs amb grans balcons orientats al sud, una configuració que permetrà aportar «molta claredat» i una sensació més elevada d’amplitud als habitatges.

Pel que fa al sistema constructiu, Pinto ha indicat que, tot i que l’estructura incorporarà fusta, una part important de l’edifici serà de formigó. En concret, les dues primeres plantes, així com els nuclis d’escales i ascensors, es construiran amb aquest material, mentre que la fusta s’utilitzarà a partir de les plantes superiors, tant en els forjats com en l’estructura dels balcons i altres elements de l’edifici.

El futur immoble, impulsat pel Comú de Sant Julià de Lòria, el Govern i privats a través de la Fundació Laurus, disposarà de 54 pisos amb serveis destinats a persones majors de 65 anys, com també un centre de dia, informa l’ANA.

Sant Julià de Lòria estudia noves captacions d’aigua al riu de Llumeneres per anticipar-se a futures sequeres

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’arribada d’una pertorbació activa l’avís groc per tempestes, les quals anar acompanyades d’activitat elèctrica
Sant Julià de Lòria estudia noves captacions d’aigua al riu de Llumeneres per anticipar-se a futures sequeres
Doria, subcampiona del món de canoa i la primera esportista tricolor en pujar al podi d’una cita mundialista

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Interior insta els comuns a replantejar les festes majors amb menys alcohol i estudiar més mesures preventives
  • Parròquies, Societat
Cairat apel·la a la «normalitat» davant els aldarulls registrats: «Quatre brètols no ens poden espatllar una Festa Major»
  • Parròquies, Societat
Gili condemna uns fets «lamentables i indesitjables» després de la suspensió de la Festa Major d’Escaldes-Engordany
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Cairat apel·la a la «normalitat» davant els aldarulls registrats: «Quatre brètols no ens poden espatllar una Festa Major»
  • Parròquies, Societat
Gili condemna uns fets «lamentables i indesitjables» després de la suspensió de la Festa Major d’Escaldes-Engordany
  • Parròquies, Successos
Una navalla durant una baralla i una possible punxada a una noia tensen la nit de la Festa Major d’Escaldes
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu