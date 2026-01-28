Sant Julià de Lòria ret homenatge a l’excònsol Joan Pujal Areny amb un minut de silenci al Consell de Comú

El Consell de Comú de Sant Julià de Lòria ha iniciat la sessió d’aquest dimecres amb un minut de silenci en record de l’excònsol lauredià Joan Pujal Areny, traspassat ahir. El gest ha volgut retre homenatge institucional a una figura amb una llarga trajectòria política i una vinculació estreta amb la parròquia, tant des del comú com des del Consell General.
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha explicat que des del comú “vam saber ahir la notícia del traspàs” i que s’ha volgut aprofitar la sessió per recordar la seva figura amb aquest minut de silenci. Cairat ha destacat “la seva estima com a excònsol, però també com a exconseller general, cap a la parròquia i cap al país”, així com la seva implicació en moments clau de la història recent de Sant Julià.
“Volem recordar la seva implicació i la seva contribució a Sant Julià de Lòria, tant com a excònsol com a exconseller general” – Cerni Cairat
Durant la seva intervenció, el cònsol major ha posat en relleu algunes de les actuacions més significatives del mandat de Pujal com a cònsol, especialment el paper que va tenir en la gestió dels aiguats del 1982. Cairat ha recordat “el repte majúscul que va suposar la gestió dels aiguats i la posterior reconstrucció de la parròquia”, un episodi que va marcar profundament Sant Julià de Lòria.
També ha fet esment d’altres accions rellevants en matèria urbanística i de modernització de la parròquia, com la reforma d’entorns urbans com el carrer de Casa Comuna, l’adquisició del Prat Gran —que avui acull un parc infantil—, així com la modernització de l’edifici administratiu amb la construcció del Molí i de l’edifici del Ministeri d’Educació.
Cairat ha volgut expressar públicament el condol “a la família, als amics i també als excompanys de feina que van compartir mandat amb ell al Comú”, tot recordant “la seva implicació i la seva contribució a Sant Julià de Lòria”. Així mateix, ha avançat que es preveu decretar un dia de dol parroquial en senyal de respecte i record institucional.