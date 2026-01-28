Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una imatge del minut de silenci abans d'iniciar la sessió. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Defunció d’una figura clau de la política lauredià

Sant Julià de Lòria ret homenatge a l’excònsol Joan Pujal Areny amb un minut de silenci al Consell de Comú

El cònsol major, Cerni Cairat, destaca la seva implicació amb la parròquia i el seu paper clau en la reconstrucció després dels aiguats del 1982

El Consell de Comú de Sant Julià de Lòria ha iniciat la sessió d’aquest dimecres amb un minut de silenci en record de l’excònsol lauredià Joan Pujal Areny, traspassat ahir. El gest ha volgut retre homenatge institucional a una figura amb una llarga trajectòria política i una vinculació estreta amb la parròquia, tant des del comú com des del Consell General.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha explicat que des del comú “vam saber ahir la notícia del traspàs” i que s’ha volgut aprofitar la sessió per recordar la seva figura amb aquest minut de silenci. Cairat ha destacat “la seva estima com a excònsol, però també com a exconseller general, cap a la parròquia i cap al país”, així com la seva implicació en moments clau de la història recent de Sant Julià.

“Volem recordar la seva implicació i la seva contribució a Sant Julià de Lòria, tant com a excònsol com a exconseller general” – Cerni Cairat

Durant la seva intervenció, el cònsol major ha posat en relleu algunes de les actuacions més significatives del mandat de Pujal com a cònsol, especialment el paper que va tenir en la gestió dels aiguats del 1982. Cairat ha recordat “el repte majúscul que va suposar la gestió dels aiguats i la posterior reconstrucció de la parròquia”, un episodi que va marcar profundament Sant Julià de Lòria.

El cònsol major i menor de Sant Julià de Lòria en un moment de la sessió del Consell de Comú de Sant Julià de Lòria. | Marvin Arquíñigo

També ha fet esment d’altres accions rellevants en matèria urbanística i de modernització de la parròquia, com la reforma d’entorns urbans com el carrer de Casa Comuna, l’adquisició del Prat Gran —que avui acull un parc infantil—, així com la modernització de l’edifici administratiu amb la construcció del Molí i de l’edifici del Ministeri d’Educació.

Cairat ha volgut expressar públicament el condol “a la família, als amics i també als excompanys de feina que van compartir mandat amb ell al Comú”, tot recordant “la seva implicació i la seva contribució a Sant Julià de Lòria”. Així mateix, ha avançat que es preveu decretar un dia de dol parroquial en senyal de respecte i record institucional.

Mor Joan Pujal Areny, exconseller en la darrera legislatura preconstitucional i cònsol major de Sant Julià de Lòria

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Andorra la Vella construirà dues torres més i González qüestiona la criminalització dels edificis en alçada
Les llicències de parcel·lació de terrenys privats a Sant Julià es mantindran cancel·lades un any i mig més
Crèdit extraordinari d’1,3 milions d’euros per acabar el Centre Cultural: “Tindrem un edifici renovat i funcional”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Govern nega les acusacions i assegura que la familía afectada tindrà “una alternativa” si s’executa el desnonament
  • Societat
La Fiscalia constata un increment fins als 207 casos de violència de gènere i maltractament domèstic durant el 2025
  • Societat
Les intervencions contra la salut pública cauen un 40%, però la cocaïna encara concentra gran part dels delictes
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
Andorra la Vella construirà dues torres més i González qüestiona la criminalització dels edificis en alçada
  • Parròquies, Política
Les llicències de parcel·lació de terrenys privats a Sant Julià es mantindran cancel·lades un any i mig més
  • Gastronomia, Parròquies
Les Jornades de Cuina d’Hivern celebren la 18a edició a la Massana amb la participació de 16 restaurants
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu