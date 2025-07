Cap empresa opta al concurs

Sant Julià de Lòria ajorna l’inici de les obres d’embelliment de la plaça Calonge per falta d’empreses interessades

El comú optarà per la via de contractació directa després de declarar desert el concurs públic per iniciar les obres aquest mes de juliol

El projecte d’embelliment de la parròquia de Sant Julià de Lòria patirà un retard. La primera fase de les obres, prevista a la plaça Calonge, havia de començar aquest mes de juliol segons el calendari inicial, però no serà possible perquè el concurs públic per adjudicar els treballs ha quedat desert. Aquest contratemps implica l’endarreriment de l’inici de les obres, sense que, ara per ara, hi hagi una nova data prevista. Davant d’aquesta situació, el comú ha decidit optar per una contractació directa. Segons han informat des de la corporació, s’enviarà el projecte a tres empreses i, posteriorment, es valorarà quina és la més adequada per executar-lo. Sant Julià dona llum verda a la reforma integral del centre urbà amb la transformació de la plaça Calonge Des del comú s’atribueix la manca de candidatures a l’elevada activitat del sector de la construcció al país, que estaria dificultant que les empreses es presentin a les licitacions. No és un cas aïllat: aquest mateix mes, el projecte de remodelació del parc infantil del Prat del Senzill també ha quedat sense ofertes. Pel que fa a la reforma de la plaça Calonge, el pla preveu l’eliminació de barreres arquitectòniques, una nova distribució del mobiliari urbà, l’eliminació de contenidors soterrats i la incorporació de zones verdes i millor il·luminació. A més, es col·locarà un paviment que arribarà fins a la calçada per prioritzar el pas dels vianants, tal com va detallar la cònsol menor, Sofia Cortesao, durant la presentació del projecte el passat mes de maig.

