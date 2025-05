Urbanisme participatiu a Sant Julià de Lòria

El comú dona llum verda a la reforma de la plaça Calonge, primera acció d’un pla per transformar la parròquia

Amb un pressupost de 400.000 euros, les obres començaran al juliol i neixen d'un procés participatiu que ha involucrat més 500 persones

El Comú de Sant Julià de Lòria inicia aquest estiu la reforma integral de la plaça Calonge com a primer pas d’un projecte més ampli de transformació del nucli urbà. Amb un disseny que prioritza la seguretat, la convivència i l’accessibilitat, la iniciativa és fruit d’un procés participatiu iniciat al febrer que ha integrat propostes d’un ampli ventall de col·lectius: des d’infants i gent gran fins a comerciants i altres usuaris. “És un espai clau per al dia a dia de la parròquia, molt transitat per infants i famílies, i per això era prioritari començar per aquí”, ha justificat la cònsol menor, Sofia Cortesao. La reforma preveu crear una plaça més oberta i funcional, traslladar els contenidors, reorganitzar bancs i zones verdes amb ombra natural, i posar en valor els elements escultòrics existents. El pressupost estimat és de 400.000 euros i les obres s’iniciaran al juliol, amb previsió d’estar molt avançades abans del retorn a l’escola.

Segons ha detallat el cònsol major, Cerni Cairat, la intervenció s’emmarca dins un pla d’embelliment més ambiciós que busca “evitar actuacions aïllades” i transformar de manera coherent l’espai públic entre la plaça Germandat, la plaça d’Aurelia i els trams centrals de l’avinguda Verge Canòlica. “Volem que el poble es pugui recórrer a peu de manera segura, verda i amable”, ha afirmat. Els treballs es basen en els principis recollits al Llibre Blanc de l’urbanisme local, aprovat després d’un procés participatiu que ha comptat amb aportacions de més de 500 ciutadans. El document fixa vuit criteris rectors per al desenvolupament urbanístic: cohesió social, sostenibilitat, seguretat, il·luminació, verdor, neteja, harmonia i connectivitat.

El procés de consulta ha combinat sessions presencials i virtuals, tallers, entrevistes i formularis, i s’ha completat amb la validació del protocol de transparència i garanties per a les polítiques públiques. “El que farem a la plaça Calonge és coherent amb el que ens ha demanat el poble”, ha assegurat Cairat, destacant que “la humanització de l’espai públic i la millora de la neteja han estat dos dels reclams més insistents”. En aquest sentit, es preveu substituir el sistema de contenidors soterrats, que s’ha demostrat ineficient i costós de mantenir, per contenidors en superfície situats en una zona menys problemàtica.

El concurs públic per a la redacció del projecte es va convocar el 8 de maig i les ofertes es valoraran el 27 de juny. Les obres arrencaran al juliol amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre les escoles i la vida quotidiana del barri. “És una actuació pensada per durar, i que deixa les bases perquè qui vingui darrere pugui continuar el pla”, ha conclòs Cairat. Paral·lelament, el comú treballa en solucions a curt i llarg termini per compensar la pèrdua d’aparcament al centre, com ara la negociació de convenis amb propietaris privats o la projecció d’un nou aparcament soterrat.