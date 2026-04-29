  El llaç humà contra el càncer de la passada edició. | Sant Julià de Lória
Sant Julià acull una setmana d’activitats solidàries per conscienciar sobre el càncer amb participació ciutadana

La proposta promoguda per Cellab reuneix activitats esportives, accions divulgatives i iniciatives participatives del 10 al 16 de maig

Sant Julià de Lòria tornarà a ser escenari de la segona edició de l’Agenda Social Amic, una proposta impulsada per la biofarmacèutica Cellab que es desenvoluparà del 10 al 16 de maig amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre el càncer.

El programa s’iniciarà amb una jornada esportiva solidària a la plaça de la Germandat, que combinarà activitats dirigides com zumba i barre. La participació tindrà un cost de 10 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a Assandca.

L’endemà, la sala Sergi Mas acollirà la taula rodona titulada ‘En el càncer, tu ets part de la solució’, amb la presència de professionals sanitaris de referència i membres de l’associació. En finalitzar l’acte, es farà el lliurament del xec solidari i s’il·luminarà la façana del Centre Cultural Lauredià com a mostra de suport i visibilització.

Els beneficis de la jornada esportiva es destinaran a Assandca i es reforça la implicació col·lectiva en la lluita

Entre les activitats destacades també hi figura el llaç humà contra el càncer, previst per al 14 de maig, que implicarà diferents col·lectius de la parròquia, des d’estudiants fins a professionals sanitaris.

Paral·lelament, la Universitat d’Andorra organitzarà unes jornades especialitzades sobre microbioma i immunoteràpia, mentre que la sala Sergi Mas acollirà una exposició divulgativa oberta al públic durant tota la setmana.

Des de l’organització s’assenyala que aquesta iniciativa pretén reforçar el compromís amb la recerca, la prevenció i el suport a les persones afectades, tot fomentant la participació activa de la ciutadania.

