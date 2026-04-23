Sant Julià reforça el seu Sant Jordi amb més autors i Areny destaca que “hem tingut molta gent a les presentacions”

La plaça Laurèdia de Sant Julià de Lòria s’ha omplert de roses i llibres des de primera hora del matí amb motiu de la diada de Sant Jordi, la qual enguany presenta un increment de parades i d’autors participants. En total, la parròquia acull set espais de venda i la presència de 24 escriptors que, fins al migdia, signen exemplars per als lectors. Durant les primeres hores de la jornada ja s’ha registrat moviment constant de visitants, tant en la compra de llibres com en l’espai de dedicatòries, on nombroses persones s’han apropat per obtenir signatures personalitzades.
“Estem molt contents de les dues presentacions que hem fet de llibres aquí a Sant Julià. Hem tingut molta gent a les dues presentacions”, ha explicat la consellera de Cultura, Teresa Areny, referint-se als actes protagonitzats per autors locals. Com a novetat, enguany s’ha incorporat un esmorzar literari destinat a escriptors i editors, una proposta sorgida dels mateixos participants. “Ens va semblar una idea genial, perquè realment no s’havia fet mai”, ha indicat Areny, qui ha destacat que aquesta iniciativa facilita la trobada entre els protagonistes de la jornada en un context més distès.
Val a dir que aquesta acció s’emmarca en l’estratègia del comú per reforçar el paper cultural de la parròquia. “És una manera que Sant Julià, ja que comencem aquí les signatures, també sigui un punt de trobada”, ha afirmat la consellera, qui ha insistit en la voluntat de consolidar la parròquia com a referent cultural al país. A més, la programació de la diada continuarà durant tota la jornada, amb les parades obertes fins a les 19.00 hores. A la tarda, les activitats es concentraran especialment en el públic infantil, amb tallers creatius i propostes lúdiques, així com una sessió de contacontes prevista per a les 17.30 hores.