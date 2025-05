Reaccions a la seva pèrdua

Eva Sansa recorda Antoni Garrallà com “tot un senyor” que va deixar una empremta decisiva a la Massana

La cònsol major destaca el llegat de l’excònsol en l’impuls d’infraestructures clau i valora la seva sinceritat i estima per la parròquia

L’actual cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha lamentat la mort d’Antoni Garrallà Rossell, l’exmandatari comunal de la parròquia – i una figura destacada de la política andorrana – que va traspassar aquest dijous Primer de Maig. A través d’unes breus declaracions, Sansa ha recordat la seva figura com “una gran persona, amb una gran presència, tot un senyor i que sempre recordarem”.

En aquesta línia, la cònsol massanenca ha posat en relleu el paper determinant que Garrallà va tenir en l’impuls de projectes clau per a la Massana, entre ells el telecabina: “Va deixar una empremta molt important. Ell va ser l’impulsor del telecabina, tot i que en el seu moment va generar certa oposició i fins i tot una recollida de signatures. Però ell tenia el convenciment que era el millor per la parròquia”.

En aquesta línia, Sansa ha assenyalat que la infraestructura va marcar un punt d’inflexió per al desenvolupament econòmic local: “Crec sincerament que hi va haver un abans i un després del telecabina, perquè va reforçar molt més el teixit comercial de la Massana”. A més, ha destacat altres iniciatives impulsades pel també empresari, com la creació d’AndoFlora, un esdeveniment que encara se celebra més de 30 anys després, i la vinculació de Garrallà amb l’esquí i l’estació de Pal-Arinsal.

Sansa ha conclòs el seu missatge posant en valor el caràcter sincer de l’excònsol: “Sempre deia les coses tal com les pensava. T’agradessin o no, et feia reflexionar. I això, avui dia, és molt valuós”, ha ponderat.

Per altra banda, el cap de Govern, Xavier Espot, s’ha sumat a les mostres de condol pel traspàs de Garrallà, en aquest cas a través de les xarxes socials: “El meu més sentit condol a la família i els amics de l’Antoni Garrallà Rossell, un polític compromès amb el país i la seva parròquia, com a subsíndic general i cònsol de la Massana, i un empresari que sempre va apostar per la qualitat“. En una línia semblant, des del Consell General també s’han volgut sumar a aquesta sèrie de missatges a través de la xarxa X.

El meu més sentit condol a la família i els amics de l’Antoni Garrallà Rossell, un polític compromès amb el país i la seva parròquia, com a subsíndic general i cònsol de la Massana, i un empresari que sempre va apostar per la qualitat. — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) May 2, 2025