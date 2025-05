Obituari

Mor Antoni Garrallà Rossell, excònsol major de la Massana i figura destacada de la vida política i empresarial del país

Va ser cònsol major de la parròquia massanenca durant vuit anys i impulsor del telecabina, però també va destacar com a empresari turístic

Antoni Garrallà Rossell ha mort aquest dijous després d’un llarg període de malaltia. Garrallà va ser cònsol major de la Massana durant vuit anys, entre el 1995 i el 2003, període en què va impulsar projectes clau per al desenvolupament de la parròquia, especialment en els àmbits del turisme i el territori. Amb anterioritat, entre els anys 1985 i 1989, havia exercit com a subsíndic general al Consell General, així com conseller general entre els anys 1981 i 1985.

En l’àmbit privat, va ser propietari de l’hotel Rutllan, un establiment emblemàtic del centre de la Massana. Durant el seu mandat, també es va vincular de manera directa amb la construcció i desenvolupament del telecabina que connecta el nucli urbà amb les pistes d’esquí de Pal. A més, va ser l’artífex de reconvertir el deficitari poliesportiu comunal de l’Aldosa en el col·legi privat dels Pirineus, conegut avui dia com Agora Andorra International School. També va presidir l’Esquí Club Andorra i va exercir com a delegat de la Federació Andorrana d’Esquí al Comitè Olímpic Andorrà.