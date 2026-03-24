  • El centre penitenciari de la Comella. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Model atenció mèdica actual

Sanitaris de la Comella afirmen que són els interns qui “sol·liciten ajuda per descansar” i neguen la sobremedicació

Segons apunten, des del primer moment es duu a terme un cribatge de salut: “Alguns presenten malalties no diagnosticades o mal controlades”

Els funcionaris sanitaris del Sindicat del Personal Penitenciari (SPP) de la Comella han defensat el model d’atenció mèdica actual al centre, però han reconegut mancances, especialment en l’àmbit de la salut mental. En declaracions a EL PERIÒDIC, els professionals subratllen que la gestió sanitària dins del centre “parteix d’un principi fonamental: els interns tenen dret a decidir sobre la seva salut i, per tant, a acceptar o rebutjar els tractaments mèdics”.

En aquest sentit, remarquen que “el consentiment informat és clau” i que es treballa “des del respecte a l’autonomia del pacient”, amb explicacions clares sobre les opcions terapèutiques perquè siguin els mateixos interns “qui facin les seves peticions, i aplicant-se de la mateixa manera que amb la població general”.

Amb tot, apunten que l’ingrés a la presó comporta un context específic que condiciona l’estat de salut dels interns. “L’entrada en un centre penitenciari acostuma a comportar un augment del grau d’ansietat i problemes d’insomni”, remarquen, tot destacant que “és habitual trobar persones que no havien necessitat mai cap fàrmac, però que, en perdre la llibertat, sol·liciten ajuda per poder descansar”.

Tanmateix, els professionals també ponderen que, des del primer moment, es duu a terme un cribratge de salut (anomenat ‘screening’) que permet detectar patologies cròniques o situacions descompensades. “No és estrany que alguns interns arribin sense haver tingut seguiment mèdic previ i presentin malalties no diagnosticades o mal controlades”, assenyalen, motiu pel qual “es proposen tractaments que responen a criteris clínics i de salut pública”.

Pel que fa al seguiment, indiquen que es fa una revisió periòdica dels tractaments i que es prioritzen, “sempre que és possible”, alternatives no farmacològiques. “El sistema permet, en general, una atenció mèdica individualitzada”, asseguren, tant des de l’àmbit d’infermeria com del suport psicològic i mèdic. Malgrat això, admeten una de les principals limitacions del servei: “Malgrat poder oferir aquesta atenció individualitzada, es detecta una manca d’hores de psiquiatria”, un aspecte que, segons reconeixen, “podria millorar encara més l’abordatge integral dels pacients”.

Cal recordar que aquest diagnòstic coincideix amb les declaracions recents del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), qui també ha posat el focus en la salut mental. “Calen persones que s’hi dediquin al 100% i una estructura més clara”, indiquen, advertint que en alguns casos es produeixen situacions en què les indicacions mèdiques poden entrar en contradicció amb criteris de seguretat o amb la normativa interna del centre.

Tanmateix, l’SPA fa una valoració positiva del servei d’infermeria, el qual considera que “funciona correctament dins de les limitacions existents”, insistint, però que l’àrea de salut mental és “millorable” i que caldria replantejar-ne l’organització per garantir una atenció més eficaç.

