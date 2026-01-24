Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Salut recomana a les persones amb celiaquia o amb al·lèrgia o intolerància al gluten que disposin d'aquests productes que s'abstinguin de consumir-los.
Ministeri activa dues alertes alimentàries

Salut retira farines sense gluten per presència de gluten i activa una alerta per una llet infantil afectada

El ministeri demana als celíacs retornar els lots implicats al punt de venda, i recomana precaució amb llet Almiron Profutura 1 caducitat 19/08/2027

El Ministeri de Salut ha activat dues alertes sanitàries que afecten productes alimentaris: farines etiquetades com a sense gluten i una llet en pols per a lactants.

En el cas de les farines, s’ha detectat presència de gluten en la farina de fajol ECO s/gluten AO 500 g d’Ametller Origen, corresponent al lot 423253085 i amb data de consum preferent 28/08/2026, i també en la farina de blat sarraí “Harina de trigo Sarraceno ECO s/g” 500 g de Veritas. La incidència s’ha notificat mitjançant el sistema europeu d’alerta ràpida RASFF.

Com a mesura preventiva, Salut recomana a les persones amb celiaquia o amb al·lèrgia o intolerància al gluten que disposin d’aquests productes que s’abstinguin de consumir-los i els retornin als punts de venda. Per a la resta de la població, el ministeri indica que el consum no comporta risc per a la salut.

Salut demana als celíacs i intolerants al gluten que no els consumeixin i els retornin; per a la resta no hi ha risc

Pel que fa a la llet en pols per a lactants, l’alerta se centra en determinats productes ALMIRON PROFUTURA 1 amb data de caducitat 19/08/2027, per una possible presència de Bacillus cereus en productes procedents d’Irlanda. El Ministeri afirma que, ara com ara, no ha rebut cap notificació formal via RASFF que confirmi la distribució a Andorra, tot i que s’han identificat lots afectats a Espanya, i s’han activat actuacions preventives.

En aquest cas, també es demana no consumir els productes inclosos en la retirada preventiva i retornar-los al lloc de compra. Si algun infant n’ha consumit i presenta símptomes digestius, com diarrea o vòmits, es recomana consultar el pediatre de referència. El comunicat precisa que, en aquest moment, no es pot establir una relació directa entre el consum del producte i la simptomatologia descrita.

