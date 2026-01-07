El Ministeri de Salut retira de forma preventiva alguns productes de llet en pols per a lactants de la marca Nestlé

El Ministeri de Salut ha informat aquesta tarda d’una retirada preventiva de determinats productes de llet en pols per a lactants de la marca Nestlé. El motiu, la possible presència de ‘Bacillus cereus’ en productes procedents dels Països Baixos. Els productes afectats corresponen, segons la informació facilitada pel fabricant, a determinats lots de les línies Alfamino, NAN, Nidina 1 i Nativa 1.
Tot i que ara com ara, el ministeri no ha rebut notificació formal a través del sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF) que indiqui la destinació d’aquests nous lots a Andorra, s’ha pres aquesta decisió de forma preventiva tenint en compte el col·lectiu de població que pot arribar a afectar. Així mateix, i com a mesura de prudència, recomana a les persones que disposin de productes inclosos en aquesta retirada preventiva que s’abstinguin de consumir-los i el retornin al lloc de compra.
En cas que algun infant hagi consumit un producte inclòs en aquesta retirada preventiva i presenti simptomatologia digestiva, com diarrea o vòmits, recomana consultar amb el pediatre de referència.