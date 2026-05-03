  • La ministra i la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas i Cristina Pérez. | Marvin Arquíñigo
Agències
Revisió de les categories

Salut posarà en marxa al maig una nova classificació d’actes mèdics i quirúrgics per revisar els procediments i costos

Mas admet que la nomenclatura “ha quedat obsoleta” i defensa diversos canvis per descriure millor la pràctica clínica i ajustar les tarifes

El Govern preveu activar aquest mes de maig una nova classificació dels actes mèdics i quirúrgics amb l’objectiu d’actualitzar una nomenclatura que ha quedat desfasada respecte a la pràctica actual. Segons ha avançat l’Agència de Notícies Andorrana, la revisió també permetrà ajustar els costos associats a cada procediment en funció dels nous diagnòstics i tècniques disponibles. Així ho ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, qui ha destacat la necessitat de revisar les categories vinculades a proves diagnòstiques i actes quirúrgics per garantir que “tots els actes que fan els metges tenen un nom” que s’ajusti realment a la pràctica actual. Segons ha dit, es tracta d’una nomenclatura que “ha quedat obsoleta” malgrat les actualitzacions puntuals fetes en el passat.

“Abans teníem un acte descrit d’una manera i ara potser s’ha dividit en diversos subactes que podem codificar de forma més precisa […] Ara estem en la part de veure quin valor i quina tarifa té tot això que hem descrit” – Helena Mas

Un dels canvis principals afecta la descripció dels procediments, els quals guanyaran en detall. Tal com ha exposat Mas, actuacions que abans es consideraven un únic acte podran desglossar-se en diverses parts. “Abans teníem un acte descrit d’una manera i ara potser s’ha dividit en diversos subactes que podem codificar de forma més precisa”, ha assenyalat. Aquesta nova classificació permetrà assignar costos diferenciats segons la complexitat de cada intervenció. La revisió, doncs, s’emmarca en l’evolució tecnològica del sector sanitari i la incorporació de noves tècniques que han modificat els temps i les formes d’actuació. En aquest sentit, la ministra ha exemplificat que procediments que abans requerien una hora ara es poden completar en pocs minuts.

El projecte s’ha desenvolupat en dues fases. En una primera etapa, professionals de fins a 16 especialitats han definit l’evolució de la seva pràctica clínica. Actualment, el Govern treballa en la valoració econòmica dels actes per establir-ne les tarifes. “Ara estem en la part de veure quin valor i quina tarifa té tot això que hem descrit”, ha apuntat Mas. La titular de Salut ha qualificat la reforma de “molt important” i de “gran abast”, ja que ha de permetre adaptar el sistema a la realitat assistencial actual i millorar la precisió en la codificació, alhora que ajustar les tarifes al cost real dels procediments.

Nova classificació per a la radiologia odontològica amb l'objectiu de millorar el registre d'actes mèdics

