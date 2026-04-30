Ordino aprova la modificació del POUP i afronta la darrera fase de recursos amb una desena de casos totals a la Batllia

La modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) d’Ordino ha estat aprovada aquest dijous en sessió de comú, en un context marcat pel degoteig de recursos judicials presentats per propietaris. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha situat el procés en la seva fase final, amb una desena de recursos ja entrats a tràmit davant la Batllia. Segons ha detallat, el recorregut administratiu ha passat per les al·legacions inicials i els recursos a la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), abans d’arribar a la via judicial. “Ara estem arribant a l’última fase, que és el recurs a la Batllia”, ha explicat, tot precisant que encara podria haver-n’hi més, ja que el termini continua obert “aproximadament una setmana” per a alguns propietaris.
En aquest sentit, Coma ha recordat que a la CTU es van presentar uns 40 recursos, corresponents a una trentena de propietaris, dels quals una part han acabat fent el pas cap a la Batllia. A més, també ha apuntat que, en un dels casos, un mateix titular ha presentat dos recursos, un com a propietari i un altre a través d’una societat. Així i tot, i malgrat el conflicte, Coma ha defensat la feina feta i ha assegurat que el procés s’ha ajustat a la legalitat: “Nosaltres estem contents de la feina que hem fet. S’ha respectat la legalitat en tots els seus aspectes”.
Coma, doncs, s’ha mostrat confiada en la resolució judicial. “Soc optimista, però no tinc una bola de vidre; cal veure què diu la Batllia”, ha puntualitzat. Tanmateix, ha insistit que “no podem fer vestits a mida. El pla d’urbanisme ha de ser el mateix per a tots els propietaris”, ha remarcat la mandatària comunal. En aquesta línia, ha subratllat que l’objectiu del POUP és “organitzar la parròquia”, permetent el desenvolupament urbanístic, però preservant determinats entorns. “És un dels pocs plans [del país] que té en compte la protecció de l’entorn”, ha afegit.
Pel que fa al diàleg amb els afectats, ha defensat que “durant les al·legacions vam acceptar pràcticament el 80%”, ha indicat, tot atribuint el malestar actual al fet que “volen que se’ls accepti tot el que demanen”. Tot i això, ha reconegut que “entén que estiguin enfadats”, però ha reiterat que “hi ha un interès general que passa per sobre de l’interès privat de cada propietari”. “Una cosa són les expectatives econòmiques que un tingui sobre el seu terreny i una altra el que realment s’hi pot fer”, ha afegit, defensant que el pla busca “respectar el benestar de tots els segments de la parròquia”, des de propietaris fins a llogaters o turistes.
Bringué: “La justícia acabarà decidint el final de totes aquestes reclamacions”
Des de la minoria, la consellera Jordina Bringué ha avalat el dret dels propietaris a recórrer. “Fan bé perquè no estan d’acord i al final la justícia acabarà decidint quin és el final de totes aquestes reclamacions”, ha afirmat. Així, Bringué ha explicat que el suport a l’aprovació respon a la voluntat de contenir el creixement urbanístic, tot afegint que també caldrà veure “amb quin resultat acabarà tot això”. Amb tot, ha reconegut l’impacte del POUP sobre el valor dels terrenys. “Sí que ha perdut un cert valor perquè hi ha alguns on no es pot construir”, ha assenyalat, vinculant aquest fet amb el “neguit” dels propietaris, alguns dels quals “no volen vendre ni especular, sinó construir habitatges unifamiliars”.
D’aquesta manera, la consellera comunal, qui avui ha sortit en roda de premsa en absència del conseller Enric Dolsa (connectat telemàticament a la sessió de comú en trobar-se fora del país), ha defensat la necessitat d’analitzar els casos de manera individualitzada. “S’hauria de mirar cas per cas, perquè cadascú té les seves problemàtiques”, ha apuntat, tot lamentant que determinats projectes s’hagin vist frenats, alguns dels quals orientats a “canviar una mica l’atracció turística i atraure un altre tipus de turisme”. No obstant això, Bringué ha admès la complexitat: “S’entén perfectament la posició del comú, que no pot fer prioritats amb uns sí i uns altres no”, ha conclòs, assumint que “ningú acabarà d’estar content” amb el resultat final.