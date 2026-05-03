La plataforma Habitacions.ad supera les previsions i suma un centenar d’usuaris diaris durant les primeres setmanes

La plataforma Habitacions.ad ha irromput al mercat andorrà del lloguer amb un creixement per sobre del previst en les primeres setmanes de funcionament. Segons ha informat l’Agència de Notícies Andorrana, el projecte, pensat per centralitzar l’oferta d’habitacions al país, està registrant prop d’un centenar d’altes diàries des de la seva posada en marxa a les xarxes socials. En aquest sentit, els impulsors del portal admeten que l’acollida ha estat immediata i superior a les expectatives inicials. “Ens ha sorprès moltíssim la resposta en tan poc temps”, expliquen, destacant que l’interès no es limita a persones que busquen allotjament, sinó que també inclou propietaris que fins ara utilitzaven canals diversos i poc estructurats per anunciar habitacions.
Està atraient tant usuaris habituals d’altres portals com nous perfils que no havien recorregut a cap sistema formal, sumant-se també un volum creixent de persones que opten per alternatives més organitzades
Així, la plataforma està atraient tant usuaris habituals d’altres portals com nous perfils que no havien recorregut a cap sistema formal, sumant-se també un volum creixent de persones que opten per alternatives més organitzades davant la dispersió d’ofertes en aplicacions de missatgeria. Cal destacar que el portal permet fer cerques a través d’un mapa o mitjançant filtres per parròquia i preu, i estableix el registre obligatori per contactar entre usuaris. Segons els creadors, aquesta eina busca assegurar la traçabilitat de les operacions i minimitzar el risc de frau, una problemàtica recurrent en els canals informals.
Amb tot, des del projecte assenyalen que el volum d’activitat confirma les dificultats persistents per accedir a un habitatge al país i la dependència de circuits poc regulats. La iniciativa, gratuïta i sense comissions, pretén ordenar el mercat de les habitacions i oferir més garanties tant a propietaris com a inquilins. El projecte ha estat desenvolupat durant aproximadament dos anys per Oscar Giménez, Sigrid De los Santos i Biel Galiot, amb treball entre Andorra i França. De cara als pròxims mesos, l’equip preveu reforçar els mecanismes de verificació per evitar perfils falsos o duplicats i consolidar l’expansió inicial de la plataforma.