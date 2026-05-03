Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La plataforma Habitacions.ad. | Habitacions.ad.
Agències
Mercat de lloguer

La plataforma Habitacions.ad supera les previsions i suma un centenar d’usuaris diaris durant les primeres setmanes

El projecte, segons els creadors, neix per donar resposta a la dificultat d’accedir a una habitació al territori i canalitzar una demanda creixent

La plataforma Habitacions.ad ha irromput al mercat andorrà del lloguer amb un creixement per sobre del previst en les primeres setmanes de funcionament. Segons ha informat l’Agència de Notícies Andorrana, el projecte, pensat per centralitzar l’oferta d’habitacions al país, està registrant prop d’un centenar d’altes diàries des de la seva posada en marxa a les xarxes socials. En aquest sentit, els impulsors del portal admeten que l’acollida ha estat immediata i superior a les expectatives inicials. “Ens ha sorprès moltíssim la resposta en tan poc temps”, expliquen, destacant que l’interès no es limita a persones que busquen allotjament, sinó que també inclou propietaris que fins ara utilitzaven canals diversos i poc estructurats per anunciar habitacions.

Està atraient tant usuaris habituals d’altres portals com nous perfils que no havien recorregut a cap sistema formal, sumant-se també un volum creixent de persones que opten per alternatives més organitzades

Així, la plataforma està atraient tant usuaris habituals d’altres portals com nous perfils que no havien recorregut a cap sistema formal, sumant-se també un volum creixent de persones que opten per alternatives més organitzades davant la dispersió d’ofertes en aplicacions de missatgeria. Cal destacar que el portal permet fer cerques a través d’un mapa o mitjançant filtres per parròquia i preu, i estableix el registre obligatori per contactar entre usuaris. Segons els creadors, aquesta eina busca assegurar la traçabilitat de les operacions i minimitzar el risc de frau, una problemàtica recurrent en els canals informals.

Amb tot, des del projecte assenyalen que el volum d’activitat confirma les dificultats persistents per accedir a un habitatge al país i la dependència de circuits poc regulats. La iniciativa, gratuïta i sense comissions, pretén ordenar el mercat de les habitacions i oferir més garanties tant a propietaris com a inquilins. El projecte ha estat desenvolupat durant aproximadament dos anys per Oscar Giménez, Sigrid De los Santos i Biel Galiot, amb treball entre Andorra i França. De cara als pròxims mesos, l’equip preveu reforçar els mecanismes de verificació per evitar perfils falsos o duplicats i consolidar l’expansió inicial de la plataforma.

Una nova plataforma irromp dins d’un mercat que funciona de manera “massa improvisada” en la cerca d’habitacions

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Grandvalira Resorts es fixa en el model d’habitatge protegit d’Aspen davant la manca d’allotjament de temporers
Macron fixa la signatura de la Comissió a finals d’any i Espot a l’estiu, però el referèndum continua sense calendari
Daniel Armengol i Francesc Pallàs lideren la candidatura de la CEA per representar els autònoms a la CASS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Salut posarà en marxa al maig una nova classificació d’actes mèdics i quirúrgics per revisar els procediments i costos
  • Societat
La Policia intensifica els controls a motocicletes, ciclomotors i VMP en una nova campanya fins al 22 de maig
  • Societat
La 17a Ruta de la Tapa de Sant Julià de Lòria estrena guardó per la gastronomia saludable junt amb Cellab
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Un centenar de persones celebren Sant Jaume dels Cortals en una jornada marcada pel bon temps i ambient festiu
  • Parròquies, Política
Ordino aprova la modificació del POUP i afronta la darrera fase de recursos amb una desena de casos totals a la Batllia
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella amplia el projecte ‘Carrers Vius’ amb un dissabte al mes per reforçar l’activitat comercial local
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu